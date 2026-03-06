Más que simples condimentos: lo que en realidad hacen la pimienta negra y el aceite de oliva en tus comidas

Al espolvorear pimienta negra o echar un chorrito de aceite sobre tus preparaciones, no solo estás realzando el sabor de los ingredientes, sino que además estás alterando químicamente las viandas y también la manera en que son procesadas por tu intestino. Una reciente investigación de la Universidad de Massachusetts reveló que no basta solo con comer saludable, sino que también hay que lograr que nuestros órganos absorban todos esos nutrientes.
Seguro lo observamos con algunos alimentos y su posterior evacuación. Por más sano y prometedor que sea el maíz para nuestra salud, poco queda de él en nuestro cuerpo. "Cuando comes maíz dulce [sin masticarlo adecuadamente], éste pasa por todo tu tracto gastrointestinal y termina en el inodoro, y todos los nutrientes que contiene quedan allí", explicó David Julian McClements, profesor de Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos al medio BBC, sobre el sorprendente proceso de digestión en nuestro cuerpo.
El poder de la pimienta negra en tus comidas
Esto puede parecer desafortunado para muchos que buscan mejorar sus pautas alimentarias sin darse cuenta de que nuestro intestino necesita un poco de ayuda. Pero ahí es cuando la pimienta negra aparece. McClements y su equipo probaron agregar este condimento a sus experimentos con ensaladas y aderezos, y concluyeron que este simple ingrediente potenciaba la absorción en el intestino.
Las células del revestimiento intestinal suelen tener transportadores que expulsan los nutrientes absorbidos y los devuelven al tracto gastrointestinal. Sin embargo, una sustancia química presente en la pimienta negra bloquea estos transportadores, lo que permite que más vitaminas o carotenoides se absorban en el torrente sanguíneo.
El rol clave de la grasa y el "efecto vehículo"
Pero la pimienta no es la única protagonista en esta historia. Para que nuestro cuerpo aproveche al máximo lo que comemos, el proceso digestivo necesita un facilitador: la grasa. Vitaminas esenciales como la A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que no se disuelven en agua. Si las consumimos en platos "demasiado saludables" o carentes de grasas, estas simplemente no podrán ser absorbidas y terminarán siendo desechadas por el organismo.
Aquí es donde el aceite de oliva se vuelve un aliado estratégico. Al consumir verduras en ensaladas, un aderezo con aceite de oliva permite que se formen unas diminutas partículas llamadas micelas. Estas actúan como vehículos nanométricos que atrapan las vitaminas y las transportan a través del líquido gastrointestinal hasta las células donde serán absorbidas. Como explicó McClements, es una cuestión de tamaño: si la partícula de grasa es demasiado pequeña, como ocurre con el aceite de coco, el nutriente simplemente no cabe; "es como intentar meter un elefante en un Mini Cooper".
Sabiduría ancestral y ciencia moderna
Lo más sorprendente es que esta "fórmula" para potenciar la nutrición no es un descubrimiento reciente de laboratorio, sino un conocimiento que estuvo frente a nosotros durante milenios. McClements destacó la famosa "leche dorada" (cúrcuma mezclada con leche y pimienta negra), una bebida tradicional de la India que, de forma intuitiva, combinaba los elementos exactos que la ciencia hoy confirma: la grasa de la leche y el bloqueo de transportadores intestinales que ofrece la pimienta negra para maximizar la curcumina.
Comer sano es solo la mitad de la batalla. La otra mitad ocurre en nuestro sistema digestivo, donde la combinación inteligente de ingredientes puede marcar la diferencia entre desperdiciar nutrientes o realmente aprovecharlos. La próxima vez que prepares una ensalada, recordá que ese toque de pimienta y un buen chorrito de aceite de oliva no son solo un gusto para el paladar, sino el pase libre para que tu cuerpo realmente reciba lo mejor de tus alimentos.