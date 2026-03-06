Más que simples condimentos: lo que en realidad hacen la pimienta negra y el aceite de oliva en tus comidas

Seguro lo observamos con algunos alimentos y su posterior evacuación. Por más sano y prometedor que sea el maíz para nuestra salud, poco queda de él en nuestro cuerpo. "Cuando comes maíz dulce [sin masticarlo adecuadamente], éste pasa por todo tu tracto gastrointestinal y termina en el inodoro, y todos los nutrientes que contiene quedan allí", explicó David Julian McClements, profesor de Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos al medio BBC, sobre el sorprendente proceso de digestión en nuestro cuerpo.