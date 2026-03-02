Secciones
A un mes de su muerte, Catherine O'Hara ganó un SAG Award por "The Studio"

La ceremonia de los SAG Awards se convirtió en un mar de llantos por el homenaje que Seth Rogen hizo en memoria de Catherine O'Hara.

Catherine O'Hara fue nominada a los SAG Awards casi un mes antes de haber fallecido. Catherine O'Hara fue nominada a los SAG Awards casi un mes antes de haber fallecido. Foto: People
Hace 1 Hs

El pasado 30 de enero, Catherine O’Hara falleció de manera sorpresiva en un hospital de Los Ángeles, California. Con 71 años, su muerte golpeó tanto a seguidores como a compañeros y excompañeros. Pero este domingo, los SAG Awards honraron su memoria y último trabajo, otorgándole un reconocimiento pocas veces entregado: un premio post mórtem.

Este fin de semana, Catherine O’Hara recibió su cuarto premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Su trabajo en “The Studio”, una sátira cómica de Apple TV+, le valió una nominación que se había anunciado casi un mes antes de su muerte. Seth Rogen, su compañero de elenco y también uno de los creadores de la serie, fue el encargado de subir al escenario para recibir la estatuilla en su nombre.

Los premios anteriores que recibió O’Hara del Sindicato de Actores fueron a Mejor reparto de televisión - Comedia y Mejor actriz de televisión - Comedia, por “Schitt's Creek”. En esta última edición de la gala del Sindicato de Actores, además del premio a Mejor actriz de comedia, recibió también el de Mejor reparto de comedia.

Premio post mórtem a Catherine O’Hara

O’Hara compartía la nominación dentro de la categoría Mejor actriz de comedia con Kathryn Hahn, su compañera de serie. También habían sido nominadas Jenna Ortega, por “Merlina”; Jean Smart, por “Hacks” y Kristen Wiig, por “Palm Royale”. Al dar su discurso en nombre de su compañera fallecida, Rogen no pudo evitar la emoción, al igual que el resto de los presentes.

“Me pidieron que aceptara el muy triste honor de aceptar este premio en nombre de O’Hara”, empezó diciendo el comediante. “Sé que ella habría estado honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo. Ella era una gran fan de todos ustedes”, dijo con el premio en la mano.

Rogen también contó haber estado reflexionando sobre el tiempo que pasó y que trabajó con la actriz de “Mi pobre angelito”. “Algo que me maravilló en las últimas semanas fue realmente su capacidad de ser generosa, amable y gentil, sin nunca minimizar sus propios talentos y su propia capacidad de contribuir al trabajo que estábamos haciendo”, agregó.

Para ampliar los detalles sobre su experiencia con O’Hara en “The Studio”, contó que cada mañana que le tocaba filmar con ella, recibía un curioso correo electrónico. “Espero que consideren lo siguiente”, les escribía a Rogen y Evan Goldberg –también guionista de la serie–. “Literalmente, el 100% de las veces, hacía no solo que su personaje mejorara, sino la escena y todo el show completo”, se sinceró el actor.

Pero tal vez la parte que más resonó fue una doble condición que Rogen destacó de O’Hara. Según el comediante, la actriz era el mejor ejemplo de que “podés ser un genio y ser amable a la vez, y ninguna de esas dos cosas tienen por qué anular a la otra en ninguna forma o sentido”.

