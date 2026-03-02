A un mes de su muerte, Catherine O'Hara ganó un SAG Award por "The Studio"

Este fin de semana, Catherine O’Hara recibió su cuarto premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Su trabajo en “The Studio”, una sátira cómica de Apple TV+, le valió una nominación que se había anunciado casi un mes antes de su muerte. Seth Rogen, su compañero de elenco y también uno de los creadores de la serie, fue el encargado de subir al escenario para recibir la estatuilla en su nombre.