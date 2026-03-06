Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tormenta financiera global: el petróleo trepa un 8% y el riesgo país argentino escala a 567 puntos

El crudo Brent supera los U$S 90 ante el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, mientras Wall Street cae arrastrado por un reporte de empleo decepcionante en EE.UU. En Buenos Aires, los bonos soberanos ceden un 0,7%.

Las reacciones en Wall Street por la guerra en Medio Oriente. Las reacciones en Wall Street por la guerra en Medio Oriente.
Hace 1 Hs

Los mercados globales atraviesan una jornada de fuerte volatilidad hoy. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y un sorpresivo dato de desempleo en Estados Unidos generaron un "vuelo a la calidad" que castiga a las bolsas y beneficia a las materias primas energéticas.

El barril de crudo Brent escaló por encima de los U$S 90 por primera vez desde octubre de 2023, impulsado por la parálisis del tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz. Con un alza acumulada del 24% en la semana, los analistas advierten que la extensión del conflicto con Irán podría llevar el precio hacia los U$S 150.

Esta escalada desafía las metas de control de inflación en EE. UU. y pone en duda la efectividad de las exenciones otorgadas por la administración Trump para la compra de crudo ruso.

Wall Street y el enfriamiento laboral

En Nueva York, los índices caen en torno al 1% tras conocerse que la economía estadounidense destruyó 92.000 puestos de trabajo en febrero, cifra que contrasta drásticamente con los 55.000 empleos que esperaba el mercado. 

La tasa de desempleo subió al 4,4%, encendiendo alarmas sobre una posible recesión, aunque alimentando las expectativas de futuros recortes en las tasas de interés.

Mercado local: bonos en rojo y debilidad bancaria

En la plaza doméstica, el riesgo país del JP Morgan subió 24 unidades hasta los 567 puntos básicos, impulsado por una caída del 0,7% en los bonos soberanos (Globales y Bonares).

Por su parte, el S&P Merval mostró un ligero avance del 0,7%, aunque el sector bancario -liderado por Grupo Financiero Galicia y Banco Francés- muestra fragilidad tras reportar balances con menores ganancias netas y una suba en la morosidad.

Temas Buenos AiresDonald TrumpEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La guerra y los mercados: el petróleo vuela un 8% y las acciones argentinas se hunden hasta 12%

La guerra y los mercados: el petróleo vuela un 8% y las acciones argentinas se hunden hasta 12%

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
4

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
5

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
6

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Más Noticias
Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios