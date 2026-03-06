Tormenta financiera global: el petróleo trepa un 8% y el riesgo país argentino escala a 567 puntos

El barril de crudo Brent escaló por encima de los U$S 90 por primera vez desde octubre de 2023, impulsado por la parálisis del tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz. Con un alza acumulada del 24% en la semana, los analistas advierten que la extensión del conflicto con Irán podría llevar el precio hacia los U$S 150.