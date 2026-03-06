Tormenta financiera global: el petróleo trepa un 8% y el riesgo país argentino escala a 567 puntos
El crudo Brent supera los U$S 90 ante el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, mientras Wall Street cae arrastrado por un reporte de empleo decepcionante en EE.UU. En Buenos Aires, los bonos soberanos ceden un 0,7%.
Los mercados globales atraviesan una jornada de fuerte volatilidad hoy. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y un sorpresivo dato de desempleo en Estados Unidos generaron un "vuelo a la calidad" que castiga a las bolsas y beneficia a las materias primas energéticas.
El barril de crudo Brent escaló por encima de los U$S 90 por primera vez desde octubre de 2023, impulsado por la parálisis del tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz. Con un alza acumulada del 24% en la semana, los analistas advierten que la extensión del conflicto con Irán podría llevar el precio hacia los U$S 150.
Esta escalada desafía las metas de control de inflación en EE. UU. y pone en duda la efectividad de las exenciones otorgadas por la administración Trump para la compra de crudo ruso.
Wall Street y el enfriamiento laboral
En Nueva York, los índices caen en torno al 1% tras conocerse que la economía estadounidense destruyó 92.000 puestos de trabajo en febrero, cifra que contrasta drásticamente con los 55.000 empleos que esperaba el mercado.
La tasa de desempleo subió al 4,4%, encendiendo alarmas sobre una posible recesión, aunque alimentando las expectativas de futuros recortes en las tasas de interés.
Mercado local: bonos en rojo y debilidad bancaria
En la plaza doméstica, el riesgo país del JP Morgan subió 24 unidades hasta los 567 puntos básicos, impulsado por una caída del 0,7% en los bonos soberanos (Globales y Bonares).
Por su parte, el S&P Merval mostró un ligero avance del 0,7%, aunque el sector bancario -liderado por Grupo Financiero Galicia y Banco Francés- muestra fragilidad tras reportar balances con menores ganancias netas y una suba en la morosidad.