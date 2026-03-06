Pronóstico del fin de semana: las lluvias continuarán por varios días más

El domingo empezará con tormentas aisladas que se extenderán hasta la mañana, cerca del medido día. Por la tarde y por la noche, habrá tormentas nuevamente. La temperatura oscilará entre los 19 °C y los 25 °C. También habrá vientos que en la primera parte del día serán casi imperceptibles, pero que alcanzarán hasta 22 kilómetros por hora durante la segunda parte de la jornada.