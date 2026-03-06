Secciones
Pronóstico del fin de semana: las lluvias continuarán por varios días más

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que habrá precipitaciones, por lo menos, durante seis días más.

Pronóstico del fin de semana: las lluvias continuarán por varios días más Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Desde la noche del jueves, las lluvias no cesan en Tucumán. Toda la madrugada estuvo marcada por las precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional indicó que continuarán al menos por unos días más. Este viernes, la provincia está bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, según el pronóstico. La advertencia de primer nivel anticipa la ocurrencia de fenómenos con posible capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Hay alerta amarilla en medio país por tormentas fuertes y estas son las provincias más afectadas

Hay alerta amarilla en medio país por tormentas fuertes y estas son las provincias más afectadas

El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas intensas. Además, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

Pronóstico del fin de semana en Tucumán

Las lluvias continuarán, al menos, hasta el jueves 19, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Tanto este viernes como el sábado y, el domingo, se espera que llueva durante todo el día, con precipitaciones de intensidad variada. Por eso, quienes hayan hecho planes para pasar el fin de semana al aire libre deberán revisar los lugares en los que permanecerán.

La temperatura mínima de hoy llegó a 19 °C y no habrá demasiada variación, porque la máxima llegará a 22 °C. Habrá tormentas durante la mañana con una intensidad que incrementará por la tarde y volverá a disminuir hacia la noche.

El sábado empezará con tormentas aisladas por la madrugada. La mañana estará marcada por algunos chaparrones. Por la tarde y la noche, habrá tormentas aisladas nuevamente. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24 °C.

El domingo empezará con tormentas aisladas que se extenderán hasta la mañana, cerca del medido día. Por la tarde y por la noche, habrá tormentas nuevamente. La temperatura oscilará entre los 19 °C y los 25 °C. También habrá vientos que en la primera parte del día serán casi imperceptibles, pero que alcanzarán hasta 22 kilómetros por hora durante la segunda parte de la jornada.

