Secciones
DeportesMotores

¿Cómo le fue a Nicolás Varrone en su debut en Fórmula 2?

El piloto argentino finalizó 14° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, en Melbourne, en su estreno en la categoría con el equipo Van Amersfoort Racing.

Nicolás Varrone debutó en Fórmula 2. Nicolás Varrone debutó en Fórmula 2.
Hace 24 Min

Nicolás Varrone comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Luego de consolidarse en el automovilismo de resistencia, el piloto argentino debutó en la Fórmula 2 durante la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, y finalizó en el 14° puesto con el equipo Van Amersfoort Racing.

El bonaerense de 25 años completó la sesión sin inconvenientes y registró un tiempo de 1:30.399 en su mejor vuelta. Ese registro lo dejó en la zona media de la clasificación, en un entrenamiento que mostró tiempos muy ajustados entre los pilotos.

Además, Varrone logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, quien atraviesa su segunda temporada en la categoría. El argentino fue 174 milésimas más rápido que el piloto azteca, un dato positivo en su primera salida oficial con el monoplaza de F2.

El mejor tiempo de la tanda fue para el italiano Gabriele Minì, integrante de la academia Alpine y piloto del equipo MP Motorsport, que marcó 1:29.137. Sin embargo, su auto terminó la sesión con una avería mecánica.

La práctica también tuvo un momento de tensión cuando el irlandés Alex Dunne, recientemente incorporado a la estructura de Alpine, perdió el control de su monoplaza en la primera chicana del circuito australiano. El piloto recorrió varios metros por el pasto, aunque logró recuperar el control y regresar a la pista sin provocar daños ni interrupciones en la sesión.

Para Varrone, la jornada representó su primera experiencia oficial en la antesala de la Fórmula 1 y un paso más en su proceso de adaptación a los monoplazas, luego de construir gran parte de su carrera en las competencias de resistencia. El objetivo ahora será seguir sumando kilómetros y buscar mejorar posiciones en las próximas salidas a pista en Melbourne.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve el fútbol de hoy

Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Comentarios