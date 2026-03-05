¿Cómo le fue a Nicolás Varrone en su debut en Fórmula 2?

Nicolás Varrone comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Luego de consolidarse en el automovilismo de resistencia, el piloto argentino debutó en la Fórmula 2 durante la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, y finalizó en el 14° puesto con el equipo Van Amersfoort Racing.
El bonaerense de 25 años completó la sesión sin inconvenientes y registró un tiempo de 1:30.399 en su mejor vuelta. Ese registro lo dejó en la zona media de la clasificación, en un entrenamiento que mostró tiempos muy ajustados entre los pilotos.
Además, Varrone logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, quien atraviesa su segunda temporada en la categoría. El argentino fue 174 milésimas más rápido que el piloto azteca, un dato positivo en su primera salida oficial con el monoplaza de F2.
El mejor tiempo de la tanda fue para el italiano Gabriele Minì, integrante de la academia Alpine y piloto del equipo MP Motorsport, que marcó 1:29.137. Sin embargo, su auto terminó la sesión con una avería mecánica.
La práctica también tuvo un momento de tensión cuando el irlandés Alex Dunne, recientemente incorporado a la estructura de Alpine, perdió el control de su monoplaza en la primera chicana del circuito australiano. El piloto recorrió varios metros por el pasto, aunque logró recuperar el control y regresar a la pista sin provocar daños ni interrupciones en la sesión.
Para Varrone, la jornada representó su primera experiencia oficial en la antesala de la Fórmula 1 y un paso más en su proceso de adaptación a los monoplazas, luego de construir gran parte de su carrera en las competencias de resistencia. El objetivo ahora será seguir sumando kilómetros y buscar mejorar posiciones en las próximas salidas a pista en Melbourne.