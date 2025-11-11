Nicolás Varrone ya se subió al simulador de su nuevo equipo de Fórmula 2 y empezó la cuenta regresiva para 2026

Nicolás Varrone ya empezó a poner en marcha su nuevo desafío deportivo. El bonaerense de 24 años, que debutará en la Fórmula 2 en la temporada 2026, viajó a la ciudad neerlandesa de Zeewolde para conocer las instalaciones del equipo Van Amersfoort Racing y comenzar su preparación técnica.
Durante su paso por la sede del conjunto neerlandés, Varrone realizó la tradicional toma del molde para la butaca a medida (una tarea clave para su comodidad en el habitáculo) y completó una sesión de trabajo en el simulador, junto a los ingenieros del equipo. Allí comenzó a familiarizarse con el chasis Dallara y el motor Mecachrome V6, que utiliza toda la categoría.
El argentino viene de cerrar su temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde compitió con el Porsche 963 del equipo Proton y finalizó 17° en las 8 Horas de Baréin. Apenas completó esa competencia, emprendió viaje a Europa para integrarse a su nueva escudería y ajustar los primeros detalles de cara a las pruebas de postemporada que se disputarán del 10 al 12 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi.
En esos ensayos, Varrone volverá a subirse a un Fórmula 2 después de su primera experiencia en Aragón, España, donde ya había probado un auto del Van Amersfoort Racing.
La temporada 2026 marcará su regreso definitivo a los monoplazas luego de su paso por las carreras de resistencia. El calendario arrancará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia, con 14 fechas y el formato de doble carrera por fin de semana: una sprint el sábado y la “feature race” el domingo.
Además, el argentino combinará su año en la Fórmula 2 con su participación en el campeonato IMSA de Estados Unidos, donde competirá con Chevrolet Corvette junto a Nicky Catsburg y Tommy Milner. Su desempeño en ambas categorías podría abrirle una puerta importante: la de entrar en la órbita del nuevo proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.