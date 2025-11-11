Secciones
DeportesMotores

Nicolás Varrone ya se subió al simulador de su nuevo equipo de Fórmula 2 y empezó la cuenta regresiva para 2026

El bonaerense viajó a los Países Bajos para iniciar la preparación junto al Van Amersfoort Racing. En la fábrica del equipo realizó la toma del molde para su asiento y comenzó el trabajo técnico previo a las pruebas de fin de año en Abu Dhabi.

TODO LISTO. Nicolás Varrone inició su adaptación en el simulador del equipo Van Amersfoort Racing antes de su debut en la Fórmula 2 2026. TODO LISTO. Nicolás Varrone inició su adaptación en el simulador del equipo Van Amersfoort Racing antes de su debut en la Fórmula 2 2026.
Hace 47 Min

Nicolás Varrone ya empezó a poner en marcha su nuevo desafío deportivo. El bonaerense de 24 años, que debutará en la Fórmula 2 en la temporada 2026, viajó a la ciudad neerlandesa de Zeewolde para conocer las instalaciones del equipo Van Amersfoort Racing y comenzar su preparación técnica.

Durante su paso por la sede del conjunto neerlandés, Varrone realizó la tradicional toma del molde para la butaca a medida (una tarea clave para su comodidad en el habitáculo) y completó una sesión de trabajo en el simulador, junto a los ingenieros del equipo. Allí comenzó a familiarizarse con el chasis Dallara y el motor Mecachrome V6, que utiliza toda la categoría.

El argentino viene de cerrar su temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde compitió con el Porsche 963 del equipo Proton y finalizó 17° en las 8 Horas de Baréin. Apenas completó esa competencia, emprendió viaje a Europa para integrarse a su nueva escudería y ajustar los primeros detalles de cara a las pruebas de postemporada que se disputarán del 10 al 12 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi.

En esos ensayos, Varrone volverá a subirse a un Fórmula 2 después de su primera experiencia en Aragón, España, donde ya había probado un auto del Van Amersfoort Racing.

La temporada 2026 marcará su regreso definitivo a los monoplazas luego de su paso por las carreras de resistencia. El calendario arrancará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia, con 14 fechas y el formato de doble carrera por fin de semana: una sprint el sábado y la “feature race” el domingo.

Además, el argentino combinará su año en la Fórmula 2 con su participación en el campeonato IMSA de Estados Unidos, donde competirá con Chevrolet Corvette junto a Nicky Catsburg y Tommy Milner. Su desempeño en ambas categorías podría abrirle una puerta importante: la de entrar en la órbita del nuevo proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.

Temas Nicolás Varrone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
3

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán
4

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero
6

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Más Noticias
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Comentarios