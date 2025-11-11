Nicolás Varrone ya se subió al simulador de su nuevo equipo de Fórmula 2 y empezó la cuenta regresiva para 2026

El argentino viene de cerrar su temporada en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde compitió con el Porsche 963 del equipo Proton y finalizó 17° en las 8 Horas de Baréin. Apenas completó esa competencia, emprendió viaje a Europa para integrarse a su nueva escudería y ajustar los primeros detalles de cara a las pruebas de postemporada que se disputarán del 10 al 12 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi.