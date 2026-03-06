SkaFest: el ritmo rebelde conquistará el Teatro Mercedes Sosa

El ska tucumano tendrá su propia noche consagratoria. Mañana, el escenario del Teatro Mercedes Sosa abrirá sus puertas para el SkaFest, un encuentro que reunirá a dos bandas con más de dos décadas de trayectoria: Sakaraway y Laluzbel. El evento promete convertir al teatro mayor de la provincia en una pista de baile atravesada por vientos, guitarras filosas y espíritu combativo.
La cita marcará un hito para la escena local ya que no es habitual que bandas tucumanas del circuito independiente ocupen un espacio de semejante dimensión técnica y simbólica. Por eso, el entusiasmo se mezcla con la conciencia de estar viviendo un momento especial.
“Se van a encontrar con dos bandas que ya tienen más de veinte años cada una”, anticipa Manuel “Puchenko” González, cantante de Skaraway. “Entre las dos armamos un festival que se llama SkaFest y tocar en este hermoso teatro es un lujo”, remarca.
Para González, la fecha tiene un significado que trasciende lo musical. “Las bandas de rock tucumanas muchas veces se ven coartadas a la hora de tocar en festivales grandes. Ahora que tenemos la posibilidad de aprovechar uno de los mejores teatros de Tucumán, queremos invitar a la mayor cantidad de gente a hacer el aguante a las bandas locales”, subraya.
Repertorio y energía
Skaraway llegará con novedades. La banda sumó recientemente al baterista Charly Reynoso, que tendrá su segunda presentación en vivo con el grupo. El repertorio, adelanta González, recorrerá sus cuatro discos: Insanidad, Fiesta en la calle, Acción Global y Nosotros, este último aún en etapa de difusión en plataformas digitales.
Del otro lado, La Luzbel aportará una impronta distinta dentro del mismo género. Mauro Contreras, baterista de la banda, explica que el público se encontrará con “algo más de fusión con jazz, swing y rock steady”, además del ska tradicional.
“Hay mucha riqueza dentro del género. Venimos ensayando mucho, somos varios músicos en esta nueva formación y estamos preparando material discográfico nuevo”, señala.
La diversidad sonora será uno de los ejes de la noche ya que se podrá disfrutar desde el ska punk más vertiginoso hasta los matices del rock steady, con guiños a clásicos que atraviesan generaciones.
Música y compromiso
Pero el ska, insisten los músicos, no es sólo ritmo bailable. Es también una forma de decir. “En el contexto social complicado que vivimos, la música es fundamental para expresar ideas y para reflejar problemáticas”, sostiene González. Y recuerda el origen del género en Jamaica, en los años 60, con su simbología de cuadros blancos y negros como bandera contra el racismo y la discriminación.
“El ska es un género revolucionario. Siempre fue la banda sonora de las luchas sociales”, afirma.
Esa dimensión histórica y política dialoga, inevitablemente, con el presente. La fecha en el Mercedes Sosa se inscribe además en una agenda que continuará, para Skaraway, el 24 de marzo con una presentación en Jujuy, en el marco de un festival por la memoria, y luego con un show en Buenos Aires.
Consolidación
Francisco “El Zurdo”, guitarrista de Skaraway desde los inicios, no oculta la emoción por tocar en un teatro que lleva el nombre de una de las voces más emblemáticas del país. “Es un lugar que representa mucho, por lo que significa Mercedes Sosa para la cultura y la lucha. Estamos trabajando bastante para que sea una gran fecha y demostrar el talento que hay en Tucumán”, dice.
En la misma línea, Santiago Contreras, guitarrista de La Luzbel, destaca el valor simbólico y técnico del espacio. “Es quizás el mejor lugar hoy, por su técnica, por sus trabajadores y por su aporte a la cultura. Hoy los músicos tucumanos tienen las puertas abiertas para el mejor lugar y eso es algo para aprovechar”, sostiene.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de su sitio web. Pero además, habrá promoción 2x1 para todos los social de Club LA GACETA.
La invitación es a acercarse, incluso sin conocer a las bandas. “Van a escuchar canciones desde los años 60 hasta hoy, toda la evolución del ska. Y es una oportunidad para apoyar a las bandas tucumanas en un escenario de primer nivel”, resume González.
Así, el ska tendrá su noche histórica en Tucumán. Y la escena local, una nueva página para contar.