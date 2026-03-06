SkaFest: el ritmo rebelde conquistará el Teatro Mercedes Sosa

Consolidación

Francisco “El Zurdo”, guitarrista de Skaraway desde los inicios, no oculta la emoción por tocar en un teatro que lleva el nombre de una de las voces más emblemáticas del país. “Es un lugar que representa mucho, por lo que significa Mercedes Sosa para la cultura y la lucha. Estamos trabajando bastante para que sea una gran fecha y demostrar el talento que hay en Tucumán”, dice.