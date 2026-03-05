Las claves detrás de la reunión entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca

Sin embargo, también advirtió que el conflicto seguía abierto. “Pero ellos son duros y quieren pelear”, señaló. El mandatario incluso mencionó posibles negociaciones: “Están llamando para pedir un acuerdo y yo les digo: están un poco tarde”. Y proyectó un escenario político hacia adelante: “Ahora empieza un gran futuro para Irán. Estados Unidos va a garantizar que quien gobierne Irán no será alguien que quiere atacar a Estados Unidos”. La escena reveló algo más profundo que una simple foto: mostró cómo el fútbol se ha convertido en una plataforma inevitablemente política.