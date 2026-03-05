Balance y anuncios: Pablo Macchiarola inauguró el año legislativo en Yerba Buena

Uno de los ejes centrales del discurso fue la conectividad urbana. En ese marco, Macchiarola remarcó el avance de obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, entre ellas en calles Lorenzo Domínguez (primer tramo), Constancio Vigil, Solano Vera y la diagonal del barrio El Bernel. También adelantó que próximamente se pavimentarán Higueritas y Lamadrid.