Balance y anuncios: Pablo Macchiarola inauguró el año legislativo en Yerba Buena

“Conectar una ciudad no es solo abordar la pavimentación, es integrar territorios, acercar oportunidades y reducir desigualdades”, expresó el intendente.

YERBA BUENA. Pablo Macchiarola dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante.
El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso en el que realizó un balance de gestión y presentó los principales proyectos para el desarrollo de la ciudad. 

El acto contó la presencia de los diputados tucumanos del Bloque de La Libertad Avanza, Mariano Campero, Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerado Huesen, el legislador Manuel Courel, funcionarios municipales y vecinos.

Durante su mensaje, el jefe municipal destacó la importancia de continuar construyendo una ciudad más conectada, con mejores opciones de movilidad, una gestión transparente y una fuerte participación ciudadana.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la conectividad urbana. En ese marco, Macchiarola remarcó el avance de obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, entre ellas en calles Lorenzo Domínguez (primer tramo), Constancio Vigil, Solano Vera y la diagonal del barrio El Bernel. También adelantó que próximamente se pavimentarán Higueritas y Lamadrid.

El intendente también destacó el crecimiento del sistema de transporte municipal Munibus, que continúa ampliando su cobertura en la ciudad con el objetivo de alcanzar a más del 90% del territorio.

Planificación urbana

En materia de planificación urbana, Macchiarola subrayó la importancia de la actualización del Código de Ordenamiento Urbano, una normativa que no se modificaba desde hace más de 30 años y que busca acompañar el crecimiento de Yerba Buena con reglas claras que orienten el desarrollo y preserven la identidad de la ciudad.

Balance y anuncios: Pablo Macchiarola inauguró el año legislativo en Yerba Buena

Durante su intervención, el jefe municipal también resaltó el compromiso de la gestión con la transparencia, señalando que el municipio ocupa el segundo lugar en un ranking nacional en esa materia.

Además, adelantó que el objetivo es que para 2027 toda la ciudad cuente con iluminación LED y confirmó el avance de nuevos espacios públicos como el Parque de La Hoya y la puesta en valor del Parque Prebisch.

“Conectar una ciudad no es solo abordar la pavimentación, es integrar territorios, acercar oportunidades y reducir desigualdades”, expresó el intendente durante su discurso.

