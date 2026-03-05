Una empleada pública atacó a sus compañeras tras sufrir un descuento salarial

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en la oficina N° 20 del ministerio, ubicada en el edificio gubernamental de Marcelo T. de Alvear 145, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con las actuaciones de la Comisaría Segunda, la mujer, identificada como P.M., de 44 años, ingresó al área administrativa donde se desempeñan trabajadores del organismo y protagonizó una fuerte discusión que generó alarma entre el personal.