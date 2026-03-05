Murió la hincha de Instituto que se había descompensado antes del partido con Atlético
Elizabeth Triveri sufrió un paro cardíaco en la tribuna del estadio Monumental de Alta Córdoba el 20 de febrero. Había sido reanimada en el lugar y trasladada a un sanatorio, donde permaneció internada durante casi dos semanas.
Elizabeth Triveri, hincha de Instituto, falleció este miércoles luego de permanecer internada durante 12 días tras haber sufrido un paro cardíaco en la tribuna del estadio Monumental de Alta Córdoba, minutos antes del partido que su equipo debía disputar frente a Atlético Tucumán.
El episodio ocurrió en el sector de la platea preferencial del estadio Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba. La mujer se descompensó mientras aguardaba el inicio del encuentro, lo que generó preocupación entre los simpatizantes que se encontraban en el lugar.
De inmediato se activó el protocolo de emergencias y personal médico presente en el estadio acudió para asistirla. Durante varios minutos los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en plena tribuna, con el objetivo de restablecer sus signos vitales.
Tras lograr estabilizarla, Triveri fue trasladada de urgencia al Sanatorio Francés, donde permaneció internada en estado delicado mientras los médicos intentaban revertir el cuadro que había provocado el paro cardíaco.
A pesar de los esfuerzos del personal de salud que la atendió durante los días posteriores, la mujer falleció este miércoles como consecuencia de las complicaciones derivadas del episodio sufrido en el estadio.
La noticia generó conmoción entre socios e hinchas de Instituto, que desde el momento en que se conoció el incidente habían seguido con preocupación la evolución de su estado de salud y habían expresado mensajes de acompañamiento a su familia a través de redes sociales y distintos espacios vinculados al club.