Espectáculos› NEGOCIOS Lo viejo funciona: el boom de “Scream 7” Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EL AFICHE. La película arrasó en boleterías el fin de semana. Por Guillermo Monti Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaHollywoodNetflix Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa" Love story: entre las mejores series que está emitiendo Disney+ Lo más popular Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre” El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc