Tomás Dande, del debut soñado en Montevideo a otra chance como titular en Tarucas

La noche en Montevideo tenía algo especial incluso antes de que comenzara el partido. Para Tomás Dande, sin embargo, esa sensación era aún más intensa. El tercera línea tucumano estaba a punto de vivir uno de esos momentos que los jugadores imaginan desde chicos: su debut oficial con Tarucas. El escenario no era menor. Del otro lado estaba Peñarol, uno de los equipos más fuertes del Súper Rugby Américas. El partido se jugaba en el estadio Charrúa. Pero para el joven surgido en Huirapuca, lo más importante era que por fin había llegado el momento que había esperado durante mucho tiempo. Y ahora podrá experimentar lo mismo, pero en la Caldera del Parque: será titular frente a Dogos, desde las 21.