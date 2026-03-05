Secciones
El día que Biden decidió otorgarle a Messi el mayor honor civil de Estados Unidos

El capitán argentino fue elegido por el entonces presidente para recibir el máximo honor civil del país norteamericano por su trayectoria y su trabajo solidario, aunque no estuvo presente en la ceremonia.

GALARDONADO. El astro rosarino fue condecorado con el mayor recibimiento civil de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

La reciente condecoración que recibió Lionel Messi en la Casa Blanca de manos del presidente Donald Trump volvió a poner en primer plano otro reconocimiento histórico que el rosarino obtuvo en Estados Unidos. En enero de 2025, el entonces mandatario Joe Biden lo eligió para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil que entrega ese país.

El premio fue otorgado por la trayectoria deportiva del capitán argentino y también por su trabajo social. Desde la Casa Blanca destacaron especialmente las iniciativas que impulsa a través de la Fundación Leo Messi, enfocadas en programas de salud y educación para niños en distintas partes del mundo, además de su rol como embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

Sin embargo, en esa ocasión el futbolista no estuvo presente en la ceremonia realizada en el Salón Este de la Casa Blanca. Desde el gobierno estadounidense explicaron que la ausencia se debió a “un tema de agenda”, aunque no se brindaron más detalles y tampoco hubo representantes que recibieran la distinción en su nombre.

GALARDÓN. El mayor reconocimiento que se le puede otorgar a un civil en Estados Unidos: la medalla presidencial de la libertad. GALARDÓN. El mayor reconocimiento que se le puede otorgar a un civil en Estados Unidos: la medalla presidencial de la libertad.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue establecida en 1963 por el presidente John F. Kennedy y distingue a personas que realizaron contribuciones especialmente significativas a la sociedad. El reconocimiento suele recaer en líderes políticos, científicos, artistas, filántropos y deportistas con impacto global.

Entre los galardonados a lo largo de la historia aparecen figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, la excanciller alemana Angela Merkel y el director de cine Steven Spielberg, entre muchos otros referentes de distintas áreas.

Dentro del ámbito deportivo, la lista incluye nombres de enorme peso simbólico como Muhammad Ali, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar y Simone Biles. Messi se convirtió así en el primer futbolista varón en recibir la distinción. La única jugadora de fútbol premiada hasta entonces había sido la estadounidense Megan Rapinoe, quien obtuvo la medalla en 2022.

LEYENDA. Michael Jordan recibiendo la misma condecoración por parte del ex presidente Barack Obama. LEYENDA. Michael Jordan recibiendo la misma condecoración por parte del ex presidente Barack Obama.

La Casa Blanca anunció en aquel momento que la decisión respondía al impacto global del rosarino tanto dentro como fuera del campo de juego. “Son grandes líderes porque son buenas personas que han hecho contribuciones extraordinarias a su país y al mundo”, señaló el comunicado oficial al presentar a los distinguidos.

Messi fue uno de los 19 premiados en aquella ceremonia, que además marcó la última entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad realizada por Biden antes del final de su mandato. Aunque el capitán argentino no estuvo presente, su nombre quedó incorporado a la selecta lista de personalidades reconocidas con el mayor honor civil que concede Estados Unidos.

Estados Unidos de América Lionel Messi Joe Biden Casa Blanca Major League Soccer Donald Trump Inter Miami
