Trump comparó a Messi con Pelé en la Casa Blanca: “Quizás sos mejor”
Durante la recepción al plantel de Inter Miami, el presidente de Estados Unidos recordó su admiración por el astro brasileño y se animó a elegir entre las dos leyendas del fútbol. Sus palabras provocaron risas y aplausos en el salón.
La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral: Donald Trump comparó al capitán argentino con Pelé y se inclinó por el rosarino en medio de su discurso ante el plantel de Inter Miami.
El encuentro se dio este jueves en Washington, en el marco de una recepción protocolar en la que el club de Florida entregó al presidente de Estados Unidos el trofeo obtenido en la última temporada de la Major League Soccer (MLS).
Messi ingresó al salón principal acompañado por el propio Trump y por Jorge Mas, dueño de la franquicia. El capitán de la Selección argentina caminó junto al mandatario hacia el atril mientras el resto del plantel aguardaba formado detrás.
Tras un extenso discurso en el que habló sobre la actualidad política de Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente, el presidente giró hacia el terreno deportivo y destacó el título conseguido por Inter Miami.
En ese tramo del mensaje recordó su juventud como seguidor del fútbol y mencionó especialmente a Pelé, una de las figuras que ayudaron a popularizar el deporte en Estados Unidos durante su paso por la MLS.
A partir de ese recuerdo, Trump lanzó una comparación que generó sorpresa entre los presentes.
“Vi jugar a Pelé y era muy bueno. No sé, pero quizás sos mejor que Pelé, pero era muy bueno. ¿Pero quién es mejor: Pelé o Messi? Creo que vos sos mejor, pero Pelé era muy bueno”, dijo el mandatario mientras miraba al capitán argentino.
Las palabras provocaron risas y aplausos en el salón, mientras Messi reaccionaba con una sonrisa ante la comparación con el histórico futbolista brasileño.
El presidente también dedicó elogios al impacto que tuvo el rosarino desde su llegada a la liga estadounidense.
“Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó”, señaló Trump.
Luego continuó destacando el contexto en el que se dio el desembarco de Messi en Inter Miami y la presión que implicaba su llegada al fútbol estadounidense.
“Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Por eso es un gran placer. Siendo honesto, había una gran presión puesta en vos como en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste. Es impresionante, así que felicitaciones”, expresó.
La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del acto, que mezcló deporte, política y espectáculo en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.
La visita de Inter Miami a la Casa Blanca se enmarca dentro de una tradición habitual en Estados Unidos: que el presidente reciba a equipos campeones o protagonistas del deporte profesional.
Pero con Messi como figura central, la ceremonia adquirió una dimensión global y dejó una imagen particular: la del presidente del país anfitrión del próximo Mundial comparando al capitán argentino con Pelé en pleno salón de la Casa Blanca.