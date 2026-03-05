Trump elogió a Messi en la Casa Blanca y dijo sentirse “honrado” por recibirlo

El mandatario abrió su discurso recordando el logro deportivo del equipo de Florida y luego centró buena parte de su mensaje en la figura del rosarino. “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la MLS Cup 2025, el Inter Miami. Gran trabajo. Y es mi privilegio especial decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, expresó el presidente frente a los jugadores, dirigentes e invitados especiales, mientras el público respondía con aplausos.