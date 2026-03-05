El día que Trump elogió a Cristiano Ronaldo: “Eres el mejor de la historia”
La visita de Lionel Messi y del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca reavivó un antecedente reciente: semanas atrás, Donald Trump le había dedicado un mensaje público a Cristiano Ronaldo en el que lo calificó como el mejor futbolista de todos los tiempos.
La presencia de Lionel Messi y del plantel de Inter Miami en la Casa Blanca volvió a cruzar al fútbol con la política estadounidense. El encuentro con el presidente Donald Trump generó repercusión en el mundo deportivo y también recordó un episodio reciente protagonizado por otra de las grandes figuras del deporte: Cristiano Ronaldo.
Hace apenas un par de semanas, el mandatario estadounidense había publicado un mensaje dirigido al delantero portugués que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El 21 de febrero, Trump compartió un video en TikTok en el que elogió al actual futbolista de Al Nassr y lo calificó como el mejor jugador de todos los tiempos.
“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, expresó Trump en el mensaje difundido en sus redes sociales.
La publicación fue presentada como un saludo de “GOAT a GOAT”, una expresión popular en el deporte que significa “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos). El video también incluía imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se veía al presidente estadounidense y al propio Ronaldo jugando al fútbol dentro de la Sala Oval de la Casa Blanca.
El mensaje se dio además en un contexto particular. Faltan pocos meses para el inicio del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, un evento que marcará el regreso de la máxima cita del fútbol a suelo estadounidense después de más de tres décadas.
El vínculo entre Trump y Cristiano Ronaldo ya había tenido un capítulo previo meses atrás, cuando el astro portugués visitó la Casa Blanca. Tras ese encuentro, el delantero agradeció públicamente la invitación y el recibimiento que tuvo junto a su pareja, Georgina Rodríguez.
“Gracias señor presidente por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina”, escribió Ronaldo en aquel momento.
En ese mismo mensaje, el portugués también destacó el rol que pueden tener las figuras públicas para inspirar a nuevas generaciones.
“Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, agregó.
Ahora, con la visita de Messi y del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca, el fútbol vuelve a ocupar un lugar central en la agenda simbólica del gobierno estadounidense.
La presencia del capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, suma un nuevo capítulo a la relación entre la política y las grandes estrellas del deporte, en un país que se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
En cuestión de semanas, Trump pasó de elogiar públicamente a Cristiano Ronaldo a recibir a Lionel Messi en la Casa Blanca, reuniendo así -aunque sea de manera indirecta- a los dos nombres que marcaron una era en la historia del fútbol mundial.