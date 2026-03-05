Monteros se prepara para un fin de semana de alto vuelo con los cuartos de final de la Liga Argentina

El cierre de la jornada estará reservado para uno de los partidos más esperados. Desde las 22, Monteros Vóley, tercero en la clasificación general, se enfrentará a River Plate, en un duelo que ya se ha convertido en un clásico de esta instancia. Será la tercera temporada consecutiva en la que ambos equipos se cruzan en cuartos de final, lo que agrega un condimento especial a la serie.