Monteros se prepara para un fin de semana de alto vuelo con los cuartos de final de la Liga Argentina
Desde este viernes, el Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo” recibirá a los ocho mejores equipos del país. Ciudad Vóley, UPCN, Monteros Vóley, Boca, Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo, River y Defensores de Banfield buscarán el pase a las semifinales.
El vóley argentino vuelve a poner los ojos en Tucumán. Desde este viernes, Monteros será sede de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina (LVA), instancia en la que los ocho mejores equipos del país se enfrentarán en series que definirán a los semifinalistas del torneo.
El escenario será el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”, que durante todo el fin de semana se transformará en el epicentro de la competencia nacional. Con equipos de gran jerarquía y planteles que reúnen a algunas de las principales figuras del vóley argentino, la expectativa crece en la ciudad, que vuelve a posicionarse como uno de los grandes centros de este deporte en el país.
Entre los protagonistas estarán Ciudad Vóley, UPCN, Monteros Vóley, Boca Juniors, Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo, River Plate y Defensores de Banfield, que llegan a esta instancia tras superar la fase regular y ahora buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
El vigente campeón, Ciudad Vóley, será el encargado de abrir la acción el viernes desde las 11 cuando enfrente a Defensores de Banfield, el último equipo que logró meterse en los playoffs. El conjunto porteño intentará ratificar su condición de candidato frente a un rival que llega con la ilusión de dar la sorpresa.
La segunda presentación del día será a las 17, cuando UPCN, uno de los clubes más tradicionales del vóley argentino y que regresó esta temporada a la máxima categoría, se mida con San Lorenzo. El equipo sanjuanino buscará imponer su experiencia frente a un rival que ha mostrado solidez durante la temporada.
La jornada continuará a las 19.30 con el cruce entre Boca Juniors y Tucumán de Gimnasia. El equipo tucumano, que finalizó quinto en la fase regular, intentará hacerse fuerte en casa ante el conjunto “xeneize”, que terminó cuarto y llega con un plantel competitivo que aspira a pelear por el título.
El cierre de la jornada estará reservado para uno de los partidos más esperados. Desde las 22, Monteros Vóley, tercero en la clasificación general, se enfrentará a River Plate, en un duelo que ya se ha convertido en un clásico de esta instancia. Será la tercera temporada consecutiva en la que ambos equipos se cruzan en cuartos de final, lo que agrega un condimento especial a la serie.
Durante las últimas horas, los distintos planteles comenzaron a llegar a Tucumán y ya realizan sus entrenamientos en el polideportivo monterizo. Las prácticas sirven para ajustar los últimos detalles de cara a una serie que promete partidos intensos y un gran marco de público.
Las series se disputarán al mejor de tres encuentros. Los segundos partidos se jugarán el domingo, nuevamente con el mismo orden de enfrentamientos y horarios. En caso de ser necesario un tercer encuentro para definir cada cruce, los partidos decisivos se disputarán el lunes.
La programación prevista para el viernes incluye los duelos entre Ciudad Vóley y Defensores de Banfield a las 11, UPCN frente a San Lorenzo a las 17, Tucumán de Gimnasia ante Boca Juniors a las 19.30 y Monteros Vóley frente a River Plate a las 22.
El domingo se repetirá la agenda con los mismos cruces y horarios, mientras que los posibles partidos definitorios del lunes se confirmarán según el desarrollo de cada serie.
Para Monteros, la realización de esta instancia vuelve a confirmar el crecimiento que ha tenido el vóley en la ciudad en los últimos años. El club local se consolidó como uno de los protagonistas de la Liga Argentina y ahora tendrá la oportunidad de disputar una fase decisiva ante su público.
Además, la presencia de equipos históricos como UPCN, Ciudad, Boca, River y San Lorenzo garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel que atraerá la atención de los fanáticos del vóley de toda la región.
Con los mejores equipos del país reunidos en el mismo escenario, Monteros se prepara para vivir un fin de semana que promete emociones fuertes y que definirá quiénes seguirán en carrera por el título de la Liga de Voleibol Argentina.