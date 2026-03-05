La infancia nunca es pasado: Oda a Elisa, de Silvina Rufino

El paso de la poesía a la narrativa (y viceversa) suele estar signado por grandes riesgos y, a veces, erratas que saltan de la página escrita para dar cuenta del cambio de formato, el cambio de registro y cadencia con los que se articula palabra, musicalidad y fondo. Es en el mismo fondo donde Oda a Elisa (Vinciguerra, 2025) encuentra su territorio predilecto: lejos de estar compuesto por abstracciones reflexivas del propio sentir, el libro es una obra conceptual que, si bien ahonda en la reconstrucción memorial de la infancia, retoma la parte oscura de lo indecible y la naturalización de lo prohibido. Dieciocho poemas son los que traman un recorrido por la exégesis de lo monstruoso, lo otro, lo diferente: la experiencia de lectura no es liviandad por placer, sino el tratamiento de un desplazarse por los bordes de la conciencia colectiva. En una era en la que la remembranza retro propone la romantización de un “antes que siempre fue mejor”, Silvina Rufino practica una relectura de aquel imaginario: la travesura inocente como juego mortal, los patios traseros como mágicas selvas profundas, el enigma de lo no dicho como la naturalización de la crueldad. La Cota, una tía sordomuda confinada al fondo de la casa, es la protagonista silenciosa de esta poética del retorno, a través de la cual se recompone la idea de lo humano pero también de la ontología del lenguaje: “Las palabras están huecas”, medita Rufino, en el límite de lo que se deconstruye en el ejercicio literario de la memoria.