Rentas extiende hasta el 31 de marzo el Régimen de Regularización de Deudas

¿Cómo acceder al plan?

"Las condiciones de adhesión al régimen se encuentran flexibilizadas en este mes. Al momento de solicitar el plan de pago los contribuyentes deben tener cumplidas y abonadas las obligaciones que vencieron a partir del 1 de enero de 2026, y hasta las que vencen en el mes de marzo inclusive, es decir, tres cuotas o anticipos", explicó la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente.