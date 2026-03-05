Secciones
Política

Rentas extiende hasta el 31 de marzo el Régimen de Regularización de Deudas

La Dirección informó se contemplan distintos beneficios en los planes de pago.

DIRRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. DIRRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
Hace 1 Hs

La Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) extendió hasta el 31 de marzo el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales. Este plan permite regularizar deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre de 2025 de los Impuestos Provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Beneficios

Los beneficios que otorga el régimen para las deudas que se regularicen:

- Bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2021.

- Por los intereses devengados a partir del 1° de enero de 2022, se establecen las siguientes bonificaciones:

- Del 50% pago de contado.

- Del 40% por por planes que se cancelen hasta el mes de diciembre de 2026.

- Del 30% por planes que se cancelen después del mes de diciembre de 2026.

Por los honorarios profesionales de los representantes de la Autoridad de Aplicación por las deudas en cobro judicial: se dispone una reducción del 50% o para el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales la reducción será hasta el importe de la multa con beneficios, pudiendo ser abonados los citados honorarios hasta en 12 cuotas.

¿Cómo acceder al plan?

"Las condiciones de adhesión al régimen se encuentran flexibilizadas en este mes. Al momento de solicitar el plan de pago los contribuyentes deben tener cumplidas y abonadas las obligaciones que vencieron a partir del 1 de enero de 2026, y hasta las que vencen en el mes de marzo inclusive, es decir, tres cuotas o anticipos", explicó la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente. 

"Por ejemplo, en los impuestos patrimoniales, inmobiliario y automotores, los contribuyentes deben tener abonadas las cuotas de enero, febrero y marzo", añadió.

Las cuotas podrán ser abonadas utilizando los botones de pago disponibles en la página web de la DGR, con tarjeta de débito y/o crédito de cualquier entidad bancaria.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de marzo vencerá el 15 de abril de 2026.

La solicitud de adhesión al régimen se realiza integramente a través de la página web del Organismo www.rentastucuman.gob.ar

Sin gestores ni intermediarios

La entidad registró casos en que gestores se ofrecían realizar distintos trámites ante la DGR. Sobre este tema, Delordi remarcó que los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. 

"No se necesita ningún intermediario, todos los trámites de la dirección de renta son íntegramente gratuitos y tenemos el personal capacitado para poder asistirlos. Pueden concurrir al organismo de 8.15 a 13.15, y nosotros los vamos a asistir y van a poder realizar el plan de pago sin ningún problema", expresó la funcionaria.

Para el caso que el contribuyente lo requiera, se brinda asesoramiento de forma personal o telefónica para utilizar los servicios de la página web, tanto para adhesión al plan de pago como para la presentación de declaraciones juradas del Impuesto de Sellos, entre otros.

Temas TucumánDirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
3

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
4

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
5

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
6

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Más Noticias
En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

Reforma del Código de Planeamiento Urbano en la Capital: se abre el ciclo de audiencias

Comentarios