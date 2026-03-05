Las artistas, deportistas e historiadoras serán protagonistas en el Día de la Mujer: cronograma de actividades
La Municipalidad de la capital preparó una variada agenda que incluye muestras de arte, conversatorios históricos, ferias de emprendedoras y servicios de salud gratuitos en distintos puntos de la ciudad.
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene listo un calendario lleno de actividades relacionadas. Muestras de arte, charlas y actividades recreativas serán parte del cronograma de este fin de semana. Es que, a partir de este jueves, la Municipalidad de la capital diagramó una serie de propuestas para que las ciudadanas pudieran participar y sacar provecho.
Los espacios culturales municipales y las principales plazas del centro tucumano serán escenario de actividades que pondrán en el foco la discusión sobre algunas problemáticas que atraviesan las mujeres. Si el clima lo permite, también habrá ferias el sábado y domingo, con stands a cargo de mujeres emprendedoras.
Actividades el fin de semana del Día de la Mujer
“Desde la otra orilla. Mujeres en la colección de la Ciudad SMT”. A partir de las 20 se hará una exposición curada por Carolina Coppens, con obras de Alé, Beltrame, Guiot, Juárez, Machuca, Mirabella, Montaldo, Nassif, Rotella y Sarmiento, todas pertenecientes a la colección de arte municipal. Se realizará en la Casa Museo de la Ciudad –Salta 532– con entrada libre y gratuita.
Encuentro deportivo. Este 6, desde las 17.30, se llevará a cabo una jornada polideportiva que incluirá torneos de fútbol y vóley en el Complejo Ledesma.
“Noche de milonga lunfarda: Mujeres en el tango”. A las 21, la Casa Museo de la Ciudad será escenario de un recorrido por la obra de compositoras tangueras desde el surgimiento del género, en 1903, hasta la actualidad. Participarán Timma Comedi, Nadia González y Bernarda Diosque. También la violinista Eugenia Haro y la directora y pianista María Lacroix.
Tráiler de la Mujer y Punto Violeta. Desde las 18 hasta las 20, se prestarán servicios médicos gratuitos y acompañamiento en la plaza Urquiza. También se dará una charla sobre el respaldo legal para madres con hijos con tartamudez.
Feria de Mujeres Emprendedoras. Se apostará en las inmediaciones de la plaza Urquiza desde las 18.
Bienestar y cuidado ambiental. Desde las 18 habrá actividades de Ecocanje, Ecobijou y mindfulness en el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz –Lamadrid 3.700–. Habrá talleres de cosmética natural, limpieza facial, maquillaje con productos naturales y elaboración de desodorantes. También charlas de nutrición y bienestar con enfoque en alimentación saludable.
“Demodée canta a las mujeres”. El grupo musical Demodé se presentará en el Teatro Municipal Rosita Ávila a las 21.
“Mujeres notables en la Batalla de Tucumán”. Un conversatorio temático tendrá lugar el domingo 8 en la Casa Belgraniana –Bolívar y Bernabé Aráoz– a las 17.
“Destacadas mujeres de la historia”. En la Casa Belgraniana se presentará la obra de teatro a las 18.
Feria de Mujeres Emprendedoras y Punto Violeta. A partir de las 19, en la plaza Independencia, habrá stands comerciales y se brindará asesoramiento contra la violencia de género.