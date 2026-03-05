Las artistas, deportistas e historiadoras serán protagonistas en el Día de la Mujer: cronograma de actividades

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene listo un calendario lleno de actividades relacionadas. Muestras de arte, charlas y actividades recreativas serán parte del cronograma de este fin de semana. Es que, a partir de este jueves, la Municipalidad de la capital diagramó una serie de propuestas para que las ciudadanas pudieran participar y sacar provecho.