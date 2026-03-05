Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Hay noches en las que el fútbol se detiene para admirar una jugada fuera de lo común, y eso fue lo que protagonizó Rodrigo Contreras en la Copa Sudamericana. El delantero tucumano fue determinante en el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional, en Medellín, donde convirtió un gol que rápidamente recorrió el continente. Para el atacante, que debutó profesionalmente en San Lorenzo, la noche tuvo un condimento especial por el impacto de su conquista.