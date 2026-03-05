El acusado de abusar de una niña se tiró desde el cuarto piso de los Tribunales de La Plata y murió
Miguel Zacarías estaba detenido por abuso sexual con acceso carnal. Cayó sobre el auto de un juez, tras arrojarse por una ventana del edificio judicial, y falleció luego de varias horas de agonía en el hospital.
Miguel Zacarías, detenido acusado del abuso sexual de una niña de 11 años, se arrojó desde el cuarto piso del edificio de los Tribunales de la ciudad de La Plata. Tras la caída, que se produjo sobre el auto de un juez, fue trasladado a un hospital en estado crítico y murió horas después.
De acuerdo con lo informado por medios locales, el hecho ocurrió cerca del mediodía del miércoles cuando el acusado aprovechó un descuido de los policías que lo custodiaban.
Zacarías aguardaba una reunión con su defensa en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 11 años. Según trascendió, el hombre había sido arrestado el día anterior en la localidad platense de Tolosa.
Fuentes del caso citadas por el medio 0221 señalaron que el detenido le dijo a la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel” instantes antes de arrojarse por la ventana de una oficina.
La caída se produjo en el sector del estacionamiento privado del edificio judicial. El hombre impactó sobre el capot del vehículo perteneciente a Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata, que resultó visiblemente dañado.
Tras el salto se activó un operativo de emergencia. Personal médico asistió al acusado, quien presentaba fracturas expuestas y múltiples lesiones. Luego fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico y debió ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas.
Pese a los intentos de los médicos por estabilizarlo, Zacarías murió después de varias horas de agonía.
Ahora la Justicia deberá determinar en qué circunstancias el detenido logró eludir los controles de seguridad, acceder a la ventana y arrojarse desde el cuarto piso del edificio judicial.
Según indicaron las fuentes, la secuencia posterior al salto, incluida la asistencia médica y el traslado al hospital, fue registrada en video por testigos que se encontraban en el lugar.