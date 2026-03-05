Secciones
Seguí en vivo "Buen Día", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 8 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

LA GACETA PLAY inicia una nueva temporada de “Buen Día”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 8 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez, Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y José Názaro, además de la participación de Matías Auad, el ciclo retomará su espacio en la programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con el regreso de "Buen Día", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid
Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia "libre"

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

