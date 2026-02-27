Secciones
Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

El verano tiene noticias, historias y movimiento. LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de José Názaro e Indalecio Sánchez, y la participación de Matías Auad, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

