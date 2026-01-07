Secciones
Un elogio que recorrió el mundo: el número uno del ajedrez se rindió ante Faustino Oro y lo comparó con Lionel Messi

Con solo 12 años, el prodigio argentino recibió una frase para la historia de parte de Magnus Carlsen durante un torneo en Oslo, en medio de un presente repleto de premios y récords.

PROYECCIÓN. Faustino Oro compartió torneo y escenario con Magnus Carlsen en Oslo, donde el campeón mundial no escatimó elogios hacia el talento del joven ajedrecista argentino. PROYECCIÓN. Faustino Oro compartió torneo y escenario con Magnus Carlsen en Oslo, donde el campeón mundial no escatimó elogios hacia el talento del joven ajedrecista argentino.
Hace 1 Hs

Con apenas 12 años, Faustino Oro volvió a quedar en boca de todos. Esta vez fue por una frase que hizo ruido en todo el planeta del ajedrez y también trascendió al deporte argentino. El autor fue nada menos que Magnus Carlsen, el número uno del mundo, que no dudó en ubicar al prodigio argentino en un lugar de privilegio al compararlo con Lionel Messi.

El comentario surgió durante una charla en el marco del torneo “Titled Tuesday”, disputado en Oslo y organizado por la empresa Take Take Take, de la que el propio Carlsen es dueño. Allí, el noruego dejó una sentencia que se viralizó de inmediato. Aseguró que Faustino es “mejor a los 12 años” de lo que era Messi a esa misma edad y fue todavía más lejos al afirmar que, si continúa por este camino, “un día Messi tendrá suerte de ser comparado con vos”.

La reacción del chico fue tan solo una sonrisa tímida, fiel a un perfil que combina talento descomunal con una madurez poco habitual para su edad. Oro agradeció el reconocimiento y explicó que, aunque le gusta el fútbol y admira a Messi, su cabeza está puesta por completo en el ajedrez. “Me gusta que me comparen con Messi y sí, estoy feliz, es importante”, contó.

El elogio de Carlsen llega en medio de un momento excepcional para Faustino. Hace apenas unos días fue distinguido con el Premio Olimpia de Plata y también recibió el reconocimiento como Deportista Internacional Revelación en España. Además, la Federación Internacional de Ajedrez lo eligió como “jugador joven del año” tras una votación entre sus afiliados.

En el ranking mundial sub-20, el argentino ya aparece en el puesto 39, un dato impactante para un jugador de solo 12 años. En el propio “Titled Tuesday” de Oslo, Oro finalizó en el puesto 40 con 7,5 puntos sobre 11 rondas, mientras que el ganador fue el propio Carlsen. Lejos de conformarse, el joven fue autocrítico con su rendimiento y destacó, por encima del resultado, la experiencia de compartir el evento con una leyenda viva del juego.

El fenómeno Oro ya excede el tablero. Su irrupción temprana, su proyección internacional y la naturalidad con la que asimila premios y elogios lo convirtieron en una figura que trasciende el ajedrez. La prensa internacional lo bautizó como “el Messi del ajedrez” y ahora fue el propio número uno del mundo quien alimentó esa comparación con palabras que quedaron marcadas.

Hijo de Alejandro y Romina, Faustino sigue sumando hitos y tiene el objetivo de lograr la última norma que le falta para convertirse en el Gran Maestro Internacional más joven de la historia. Para eso deberá alcanzar los 2500 puntos de ranking Elo antes del límite establecido.

Mientras el mundo del ajedrez lo observa cada vez con más atención, la frase de Carlsen ya quedó instalada como un símbolo del momento que vive Faustino Oro. Un talento precoz que, a los 12 años, ya se anima a mirar de frente a los más grandes.

