Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

- Carlos Bianchi en Vélez, Mario Kempes... Había que estar muy atento para que no te sorprendieran. El "Cabezón" Villa también era impresionante. Tenía una potencia física y un chasis que se los llevaba puestos a todos. Le dabas la pelota y era imposible sacársela; tenían que voltearlo entre tres para frenarlo.



- ¿Encuentra en el fútbol actual algún arquero que refleje su estilo?

- Me gusta mucho lo que hace el "Dibu" (Emiliano) Martínez. Es alguien que ordena y habla con su defensa. Eso es lo que falta hoy: diálogo con los defensores. Si el arquero no los ubica, los defensores se distraen. El arquero tiene que estar atento a todo.



- ¿Qué consejo le daría a un joven tucumano que sueña con calzarse los guantes?

- Ganas, disciplina y voluntad para entrenar. La base es la dedicación. Y que busquen a alguien que sepa enseñarles, porque no cualquiera puede entrenar arqueros. No hay que ser cobarde; hay que tirarse, rasparse y aguantar.



- ¿Cómo es hoy la vida de Francisco Ruiz?

- Trabajé siempre en el deporte y estuve en la Municipalidad encargándome de eso. Hoy miro mi carrera y estoy satisfecho. Tengo mi familia, mis tres hijos y mis cuatro nietos; eso para mí es todo. Pero me queda una asignatura pendiente: quiero poner una escuela de arqueros. Me gustaría darles la posibilidad de aprender a los chicos y tengo los contactos para ayudarlos a llegar si tienen condiciones.



- ¿Cómo analiza el presente del club?

- Lo veo bien. Hace poco hicieron un reconocimiento a las glorias del club y fue una satisfacción inmensa. Lo que sí me pone un poco mal es que hace mucho tiempo que no me llaman para nada oficial. Me gustaría estar ligado de alguna forma técnica para dar consejos a los chicos y enseñarles lo que uno sabe de tantos años de vestuario.



- 12 años y más de 300 partidos. ¿Qué balance hace de ese legado?

- Estoy contento por todo lo que hice y, más que nada, por la gente. Que te vean en la calle y con la edad que tengo me pidan una foto es lo más importante. Mi recuerdo sigue vivo. Los padres les cuentan a sus hijos quién fue el "Negro" Ruiz y eso es lo que te queda. Yo a Atlético lo amo.