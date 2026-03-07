Secciones
El método casero con papel aluminio que elimina suciedad y humedad en los rieles de las ventanas

Especialistas en higiene destacan que es una opción sencilla y económica.

07 Marzo 2026

El uso del papel aluminio en tareas domésticas suma cada vez más adeptos, especialmente cuando se trata de mantener en buen estado las aberturas del hogar. Especialistas en higiene destacan un método sencillo y económico que consiste en utilizar este material metálico para limpiar los rieles de las ventanas corredizas, una zona donde suele acumularse polvo, grasa y humedad.

De acuerdo con los expertos, el papel aluminio actúa como un limpiador mecánico capaz de arrastrar la suciedad incrustada sin dañar la superficie de los marcos. Gracias a su maleabilidad, puede adaptarse a los rincones más estrechos de los canales, donde se deposita la mugre con mayor facilidad. Esta limpieza profunda no solo mejora la apariencia estética de la abertura, sino que también optimiza su funcionamiento.

El procedimiento permite que las hojas corredizas se deslicen con mayor suavidad al eliminar las obstrucciones que generan trabas constantes. Además, contribuye a evitar la acumulación de humedad en los rieles, una situación que puede derivar en la formación de óxido y en la aparición de olores desagradables provocados por el estancamiento de agua en los canales de drenaje, consignó La Nación. Otro punto a favor es que el aluminio remueve la suciedad sin afectar la pintura ni el acabado de los perfiles.

Paso a paso para aplicar la técnica

Para lograr un resultado efectivo, los especialistas recomiendan seguir una serie de pasos ordenados:

1. Cortar un fragmento de papel aluminio de tamaño mediano.

2. Arrugarlo firmemente hasta formar una pequeña esfera compacta.

3. Rociar los rieles con vinagre blanco o, si la suciedad persiste, con agua tibia.

4. Frotar la bolita de aluminio sobre los canales ejerciendo una presión moderada para desprender los sedimentos acumulados.

5. Retirar los restos sueltos con una aspiradora o un trapo seco.

6. Finalizar pasando un paño apenas húmedo por toda la superficie del marco.

Cada cuánto conviene realizar la limpieza

El mantenimiento regular es clave para preservar la vida útil de las ventanas. En condiciones normales, los especialistas aconsejan limpiar los rieles al menos una vez al mes. Sin embargo, en zonas con alta exposición al polvo o con elevados niveles de humedad, la frecuencia debería incrementarse: en estos casos, se recomienda repetir la tarea cada quince días para evitar la acumulación excesiva de suciedad.

