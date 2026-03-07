El método casero con papel aluminio que elimina suciedad y humedad en los rieles de las ventanas

El procedimiento permite que las hojas corredizas se deslicen con mayor suavidad al eliminar las obstrucciones que generan trabas constantes. Además, contribuye a evitar la acumulación de humedad en los rieles, una situación que puede derivar en la formación de óxido y en la aparición de olores desagradables provocados por el estancamiento de agua en los canales de drenaje, consignó La Nación. Otro punto a favor es que el aluminio remueve la suciedad sin afectar la pintura ni el acabado de los perfiles.