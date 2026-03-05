Cámaras empresarias alertan por la caída de la actividad económica

“Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses, además nos identificamos con lo que le sucede al sector industrial porque, más allá de que podamos ampliar nuestra oferta de productos a un precio más accesible, entendemos que nuestros clientes son los trabajadores y si las unidades productivas cierran, eso nos afecta porque baja el consumo”, afirmó Ricardo Diab, presidente de CAME.