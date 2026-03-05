Secciones
Cámaras empresarias alertan por la caída de la actividad económica

UIA y CAME advirtieron que la contracción económica afecta a la industria y al comercio.

Hace 4 Hs

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron esta semana en alertar sobre la persistente caída de la actividad económica y su impacto en las industrias, PyMEs y la actividad comercial.

“Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses, además nos identificamos con lo que le sucede al sector industrial porque, más allá de que podamos ampliar nuestra oferta de productos a un precio más accesible, entendemos que nuestros clientes son los trabajadores y si las unidades productivas cierran, eso nos afecta porque baja el consumo”, afirmó Ricardo Diab, presidente de CAME.

Por su parte, Javier Martín, titular de Fisfe, advirtió: “Argentina no puede producir todo, pero tampoco puede importar todo. Si no tenemos actividades con valor agregado, vamos a tener sueldos paupérrimos. Tenemos que ser más eficientes, de eso no hay duda, pero necesitamos un país que acompañe con reformas estructurales que no están. Una apertura sin reformas lo único que hace es anticipar el aumento del desempleo”.

Reformas estructurales

Durante el encuentro en la Asociación Empresaria de Rosario (AER), los dirigentes coincidieron en que la contracción afecta tanto a la producción como a los servicios vinculados, y reclamaron reformas estructurales que incluyan una plataforma impositiva más eficiente, mejor logística y acceso a financiamiento a tasas razonables.

En la misma línea, Martín Rappallini, presidente de la UIA, destacó que el sector industrial enfrenta “un proceso de transformación muy importante en términos de estabilización y corrección de precios relativos” y subrayó que “seguimos conviviendo con distorsiones del pasado, como la alta presión impositiva y las tasas.”.

“Hay muchos sectores que no han reactivado y viven un momento de caída de actividad con precios reacomodándose. Están en una situación crítica”, agregó.

