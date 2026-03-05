Se estrena la película sobre el caso Chocobar

Hoy se estrena en las salas argentinas Nuestra tierra, el nuevo documental de la directora salteña Lucrecia Martel, una obra que demandó catorce años de investigación y una compleja construcción narrativa. El filme, titulado “Landmarks” en inglés, obtuvo el premio a mejor película en la competencia oficial del Festival de Cine de Londres del año pasado.
La película relata el crimen del comunero Javier Chocobar en Tucumán y el posterior juicio a los responsables. El caso ocurrió en 2009 y se viralizó a partir de un video que mostró a un grupo armado que intentaba desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta y que terminó con la muerte de su líder. Tras nueve años de protestas, el proceso judicial se abrió en 2018. Durante ese tiempo, los homicidas permanecieron en libertad.
Catorce años para una película
El proyecto se inició cuando Martel halló en internet el registro audiovisual mientras investigaba para Zama, su última ficción. Desde entonces, la directora reunió un archivo de documentos, mapas y fotografías, escribió el guion junto a María Alché y buscó la estructura adecuada para una historia que también acompaña el reclamo territorial de la comunidad.
“Fueron muchos años de investigación de mucha gente que piensa que estas cosas tienen que terminar en este país. Esta mezquindad, esta mediocridad de la historia argentina”, afirmó la directora en una entrevista a LA GACETA. “Investigar nos llevó mucho tiempo. Ahora es un archivo ordenado de documentos, mapas, fotos que va a ser útil para que la comunidad pueda contar su historia, hacer trámites. No hay ninguna industria que pueda esperar 14 años por un resultado. Esta película es una prueba de que hay gente que está dispuesta a arriesgar para ir más lejos”, señaló.
El crimen y el juicio
El 12 de octubre de 2009, en la comunidad diaguita de Chuschagasta, Chocobar, de 68 años, fue asesinado mientras defendía el territorio ancestral ante el avance de un proyecto minero. El terrateniente Darío Luis Amín, acompañado por los ex policías Humberto “Niño” Gómez y Eduardo “Josho” Valdivieso, llegó armado. El ataque terminó con la muerte del dirigente y dejó a otros comuneros heridos. En 2018 hubo condenas. El caso se convirtió en emblema de la lucha por los derechos de los pueblos originarios.
“El racismo es un invento muy útil. Nadie nace racista. No existe la raza”, sostuvo la directora. “No dejemos que tanta barbarie se prolongue por más generaciones en nuestro país”, agregó.
Martel también vinculó la historia con el sentido de la Independencia declarada en Tucumán en 1816. “Queríamos inventar una nación independiente, bueno, intentémoslo. Inventemos un país donde no haya ciudadanos de segunda. Eso es lo que me enseñaron que queríamos en 1816 en Tucumán”, expresó. Y sobre el proceso judicial, reflexionó: “Mi opinión es que el Tribunal fue justo en su sentencia. Un juicio es algo extraordinario”.