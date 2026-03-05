Se estrena la película sobre el caso Chocobar

“Fueron muchos años de investigación de mucha gente que piensa que estas cosas tienen que terminar en este país. Esta mezquindad, esta mediocridad de la historia argentina”, afirmó la directora en una entrevista a LA GACETA. “Investigar nos llevó mucho tiempo. Ahora es un archivo ordenado de documentos, mapas, fotos que va a ser útil para que la comunidad pueda contar su historia, hacer trámites. No hay ninguna industria que pueda esperar 14 años por un resultado. Esta película es una prueba de que hay gente que está dispuesta a arriesgar para ir más lejos”, señaló.