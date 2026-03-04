Bajo un estricto hermetismo, Falcioni dirigió su primera práctica en Atlético Tucumán

De esa manera, con la mira puesta en el debut de este miércoles frente a Aldosivi en el Monumental, este primer entrenamiento no fue simplemente una toma de contacto. Representó también una declaración de principios de un cuerpo técnico que llega para poner orden en un contexto convulsionado. Falcioni no tiene tiempo que perder ya que el calendario apremia y la necesidad de puntos es vital para alejar los fantasmas del fondo de la tabla. Con la disciplina como bandera y el blindaje del predio como escudo, el nuevo entrenador ya empezó a diagramar el Atlético que viene, un equipo que deberá ser, ante todo, sólido y resiliente.