Elon Musk encara una nueva aventura para conquistar el ambiente de la mensajería instantánea dominado por WhatsApp

A las pocas horas de estar disponible en el ciberespacio uno de los ejecutivos de X (ex Twitter) celebraba y se sorprendía también: la versión beta de X Chat alcanzó su máximo en apenas dos horas. Michael Boswell, diseñador de producto en xAI (el área que trabaja con la Inteligencia Artificial en la empresa liderada por Elon Musk) confirmó que llevan meses trabajando en esta herramienta en silencio.