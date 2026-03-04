Turf de alto voltaje: diez carreras y un gran candidato para el domingo

El descendiente de Treasure Beach, que será conducido por Francisco “Polito” Brito, atraviesa un momento superlativo. Viene de imponerse con autoridad en el especial “Apertura”, donde derrotó por siete cuerpos a Golden Warrior y detuvo el reloj en un destacado registro de 1’24”3/5 para los 1.400 metros. Aquella actuación lo posicionó como uno de los mejores ejemplares adultos de la región y ahora tendrá la oportunidad de ratificarlo ante seis adversarios que buscarán arruinarle la fiesta.