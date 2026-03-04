Turf de alto voltaje: diez carreras y un gran candidato para el domingo

El hipódromo tucumano volverá a vestirse de fiesta el domingo con una jornada que promete emociones fuertes y un programa compacto de diez competencias. En el centro de la escena estará Show Goes On, el ejemplar del stud “Abuela Teté” que asoma como la gran atracción del cotejo principal sobre 1.500 metros, una prueba que servirá para medir su real dimensión frente a exigentes rivales.
El descendiente de Treasure Beach, que será conducido por Francisco “Polito” Brito, atraviesa un momento superlativo. Viene de imponerse con autoridad en el especial “Apertura”, donde derrotó por siete cuerpos a Golden Warrior y detuvo el reloj en un destacado registro de 1’24”3/5 para los 1.400 metros. Aquella actuación lo posicionó como uno de los mejores ejemplares adultos de la región y ahora tendrá la oportunidad de ratificarlo ante seis adversarios que buscarán arruinarle la fiesta.
En la prueba central largarán 1) Trendic Topic, 2) Show Goes On, 3) Jolly Boy, 4) Bequepingo, 5) Seeking Money, 6) Taty Boone y 7) Balmar. El desafío no será sencillo: varios de ellos cuentan con antecedentes de peso. Sin embargo, si el favorito repite su última producción, será el caballo a vencer.
Los anotados en las otras nueve competencias que habrá el domingo, con el número de largada de cada ejemplar, son los siguientes:
1.200 metros: 1) Noble Mani, 2) Elegilo A El, 3) Don Chipion, 4) The Coach, 5) Winner Zensational y 6) Altruismo.
1.200 metros: 1) Talento Embrujado, 2) Grimaldo, 3) Fulgente, 4) Eco Ventura, 5) Glaniador, 6) Tierno de Alma, 7) Kauko y 8) Divino Tesoro.
1.400 metros: 1) Smoking Black, 2) Mundo Daniel, 3) Tailgate, 4) Fumikomi, 5) Check Double, 6) Island of Luck, 7) Talento Divino, 8) Seguila a Full y 9) Buenos Muchachos.
1.300 metros: 1) Landslide Risk, 2) French Lover, 3) Piu Rimout, 4) Domna, 5) Curioso Militar, 6) Eufemio, 7) Sol por Norma, 8) Furioso Life y 9) Cashisking.
1.200 metros: 1) Wind Vision, 2) Norteño For Sale, 3) Glorioso Ireneo, 4) Estudian, 5) Master Roberts Top, 6) Radio Waves y 7) Candy Gato.
1.400 metros: 1) Lucky Shadow, 2) Googler, 3) Euro Spring, 4) El Moonwalk, 5) Evros Tama, 6) Step to Glory, 7) Lord Lancelot y 8) Duplexer.
800 metros: 1) Valid Sam, 2) Miel Escondida, 3) Kind of Magic, 4) Guajiru, 5) Last Jedi, 6) Centella Big Prize, 7) Candy Diferente, 8) Crisette, 9) Picante Soy, 10) The Best Warrior, 11) La Keynesiana, 12) High Song, 13) Mare Bravio, 14) Apostolico Frank y 15) Penky Sea.
800 metros: 1) Toro Mata, 2) Puerto Magno, 3) Nurburgring, 4) Rexquisita, 5) Hipnotica Orpen, 6) Aspero, 7) Mar Argentino, 8) Purple King, 9) Pneurús, 10) Robert Hit, 11) Aire y Mar y 12) Truman Capote.
800 metros: 1) Tandileña, 2) J Be Peanut, 3) Flowering Peach, 4) Chica de Blanco, 5) Isla Bonita, 6) Perfect Fantasy y 7) Abra del Hinojo.