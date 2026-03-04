Secciones
DeportesMás deportes

Turf de alto voltaje: diez carreras y un gran candidato para el domingo

El hipódromo tucumano vivirá una reunión intensa, con Show Goes On como figura excluyente del cotejo central. Habrá una programación variada, que incluye pruebas de 800 a 1.500 metros.

CANDIDATO. Tras su contundente victoria en el especial “Apertura”, Show Goes On intentará confirmar su jerarquía ante seis rivales exigentes. CANDIDATO. Tras su contundente victoria en el especial “Apertura”, Show Goes On intentará confirmar su jerarquía ante seis rivales exigentes.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 28 Min

El hipódromo tucumano volverá a vestirse de fiesta el domingo con una jornada que promete emociones fuertes y un programa compacto de diez competencias. En el centro de la escena estará Show Goes On, el ejemplar del stud “Abuela Teté” que asoma como la gran atracción del cotejo principal sobre 1.500 metros, una prueba que servirá para medir su real dimensión frente a exigentes rivales.

El descendiente de Treasure Beach, que será conducido por Francisco “Polito” Brito, atraviesa un momento superlativo. Viene de imponerse con autoridad en el especial “Apertura”, donde derrotó por siete cuerpos a Golden Warrior y detuvo el reloj en un destacado registro de 1’24”3/5 para los 1.400 metros. Aquella actuación lo posicionó como uno de los mejores ejemplares adultos de la región y ahora tendrá la oportunidad de ratificarlo ante seis adversarios que buscarán arruinarle la fiesta.

En la prueba central largarán 1) Trendic Topic, 2) Show Goes On, 3) Jolly Boy, 4) Bequepingo, 5) Seeking Money, 6) Taty Boone y 7) Balmar. El desafío no será sencillo: varios de ellos cuentan con antecedentes de peso. Sin embargo, si el favorito repite su última producción, será el caballo a vencer.

Los anotados en las otras nueve competencias que habrá el domingo, con el número de largada de cada ejemplar, son los siguientes:

1.200 metros: 1) Noble Mani, 2) Elegilo A El, 3) Don Chipion, 4) The Coach, 5) Winner Zensational y 6) Altruismo.

1.200 metros: 1) Talento Embrujado, 2) Grimaldo, 3) Fulgente, 4) Eco Ventura, 5) Glaniador, 6) Tierno de Alma, 7) Kauko y 8) Divino Tesoro.

1.400 metros: 1) Smoking Black, 2) Mundo Daniel, 3) Tailgate, 4) Fumikomi, 5) Check Double, 6) Island of Luck, 7) Talento Divino, 8) Seguila a Full y 9) Buenos Muchachos.

1.300 metros: 1) Landslide Risk, 2) French Lover, 3) Piu Rimout, 4) Domna, 5) Curioso Militar, 6) Eufemio, 7) Sol por Norma, 8) Furioso Life y 9) Cashisking.

1.200 metros: 1) Wind Vision, 2) Norteño For Sale, 3) Glorioso Ireneo, 4) Estudian, 5) Master Roberts Top, 6) Radio Waves y 7) Candy Gato.

1.400 metros: 1) Lucky Shadow, 2) Googler, 3) Euro Spring, 4) El Moonwalk, 5) Evros Tama, 6) Step to Glory, 7) Lord Lancelot y 8) Duplexer.

800 metros: 1) Valid Sam, 2) Miel Escondida, 3) Kind of Magic, 4) Guajiru, 5) Last Jedi, 6) Centella Big Prize, 7) Candy Diferente, 8) Crisette, 9) Picante Soy, 10) The Best Warrior, 11) La Keynesiana, 12) High Song, 13) Mare Bravio, 14) Apostolico Frank y 15) Penky Sea.

800 metros: 1) Toro Mata, 2) Puerto Magno, 3) Nurburgring, 4) Rexquisita, 5) Hipnotica Orpen, 6) Aspero, 7) Mar Argentino, 8) Purple King, 9) Pneurús, 10) Robert Hit, 11) Aire y Mar y 12) Truman Capote.

800 metros: 1) Tandileña, 2) J Be Peanut, 3) Flowering Peach, 4) Chica de Blanco, 5) Isla Bonita, 6) Perfect Fantasy y 7) Abra del Hinojo.

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
6

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Más Noticias
El hincha de Atlético Tucumán agredido en el Monumental rompió el silencio: “A mí no me pegó Leandro Díaz”

El hincha de Atlético Tucumán agredido en el Monumental rompió el silencio: “A mí no me pegó Leandro Díaz”

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Comentarios