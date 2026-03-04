Agustín Conde De Boeck brindará un taller para repensar la literatura argentina

Con una propuesta que combina teoría literaria, lectura crítica y una mirada provocadora sobre el canon, el escritor e investigador Agustín Conde De Boeck dictará desde el 12 de marzo el taller “Necrohistoria de la literatura argentina: de El matadero a La Matanza”, un recorrido de ocho meses por las zonas más oscuras y radicales de la tradición nacional.
La modalidad será con encuentros sincrónicos y asincrónicos, los jueves de 18 a 20 (hora argentina), y tendrá un costo de $50.000 mensuales. La inscripción se realiza escribiendo a josecondeboeck@hotmail.com
De “El matadero” al siglo XXI: una genealogía mortuoria
El punto de partida será El matadero, de Esteban Echeverría, texto fundacional de la literatura argentina y, según la hipótesis del seminario, escena inaugural de una tradición marcada por la violencia, el sacrificio y la construcción espectral de la nación.
Desde esa “fundación tenebrosa”, el programa propone trazar un “mapa-ataúd” de la historia literaria argentina: una genealogía que va desde la casilla sórdida de Matasiete hasta las escrituras esquizoides del siglo XXI, con especial atención a los imaginarios de muerte, trauma y descomposición.
El recorrido incluye el análisis del proyecto maximalista de Pablo Farrés como uno de los puntos de exacerbación contemporánea de esa tradición. La propuesta combina lectura de textos, discusión teórica y una reinterpretación crítica del siglo XIX argentino como un territorio gótico, necrófilo y atravesado por fuerzas arcaicas.
Una lectura extrema del siglo XIX
El taller toma como referencia fragmentos como el de Titirimundi federal, circo criollo y retablo gaucho (1939), atribuido a Segundo Urreca Mieza, donde el siglo XIX argentino es caracterizado como una “Edad Media prehistorizada”, un tiempo de hordas, caudillos visionarios y épicas rurales atravesadas por lo demoníaco y lo espectral.
Desde esa perspectiva, la literatura nacional no sería solo una serie de obras, sino un dispositivo que dialoga con la violencia fundacional, la guerra civil, el desierto y la construcción mítica del “argentino del futuro”.
Ambos talleres serán virtuales
El perfil del docente
Agustín Conde De Boeck es escritor, traductor y Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becario del Conicet y se especializa en literatura argentina contemporánea. Actualmente reside en Italia, donde realiza investigación postdoctoral.
Es autor de tres libros dedicados a Alberto Laiseca —La Docta Ignorancia (2017), Eduvim (2019) y Entre Ríos (2022)—, además de una biografía de H. P. Lovecraft publicada en Madrid por Diabólo (2019). También escribió un ensayo sobre Marcelo Fox (Borde Perdido, 2021) y tres novelas editadas por Nudista.
Como traductor, trabajó textos de Thomas Ligotti, Nick Land y Sadie Plant para la editorial española Holobionte, lo que refuerza el cruce entre literatura, filosofía y pensamiento radical que atraviesa su propuesta.
Una apuesta crítica y provocadora
“Necrohistoria de la literatura argentina” no se presenta como un taller tradicional de historia literaria. Su premisa es más ambiciosa: leer la tradición como si fuera un archivo espectral, donde el pasado se reescribe desde el futuro y la muerte opera como núcleo organizador.
Con una duración de ocho meses y una modalidad híbrida, la propuesta apunta tanto a estudiantes y graduados en Letras como a lectores interesados en una revisión crítica y no convencional del canon argentino.