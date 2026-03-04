Secciones
Se complica la situación de la abogada argentina detenida en Brasil acusada de haber hecho gestos racistas

Aunque la joven aseguró que los empleados del lugar también le habían hecho gestos desubicados, la acusación nunca los consideró.

AGOSTINA PÁEZ.
Hace 1 Hs

Agostina Páez enfrenta una causa judicial en Río de Janeiro. La acusan de injuria racial.

La abogada argentina acusada de haber hecho gestos racistas en Río de Janeiro irá a juicio, según resolvió este miércoles la Justicia brasileña.

Además, la joven todavía está en Brasil porque no le permiten volver.

“El Ministerio Público Fiscal rechazó toda la defensa. Elevaron la causa a juicio y pidieron que se fije una nueva fecha de audiencia”, explicó la abogada en diálogo con TN.

Agostina está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.

Días atrás, su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas para cuestionar el proceso y reclamar garantías legales.

Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba horarios, momentos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la causa.

Todo empezó por un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema. Páez está acusada de haber realizado gestos racistas a los empleados del lugar tras una discusión por la cuenta.



