Se cumplen 81 años de la histórica consagración de San Martín en la Copa de la República

A 81 años de una de las páginas más grandes del fútbol tucumano, el recuerdo vuelve a tomar fuerza. El 4 de marzo de 1945, San Martín se consagró campeón de la Copa de la República, un torneo organizado por la AFA que buscaba enfrentar a los equipos del interior con los representantes del fútbol metropolitano. En la final, disputada contra Newell’s, el “Santo” se impuso por 3-1 y dejó una huella imborrable. Décadas más tarde, en 2013, la entidad madre del fútbol argentino reconoció oficialmente aquel título gracias a una gestión de la comisión directiva encabezada por Jorge Garber, y lo ubicó entre las competencias precursoras de la actual Copa Argentina.
La Copa de la República había nacido en 1943 como un intento de integrar al país futbolero. Hasta ese momento, el torneo organizado por la AFA estaba reservado casi exclusivamente para los clubes de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Santa Fe, mientras que el resto debía competir en ligas regionales. En Tucumán, por ejemplo, los equipos disputaban los tradicionales torneos Anuales, además de la Copa Competencia y la Copa de Honor. En ese contexto, el certamen nacional representó una oportunidad histórica para medirse con los clubes más poderosos del país.
El equipo dirigido por Roberto Santillán llegaba con un enorme respaldo local. Durante la década de 1940, el “Santo” había dominado el fútbol tucumano con múltiples consagraciones en los torneos regionales. Su participación en la Copa de la República de 1944 comenzó con paso firme: eliminó a Ñuñorco por 5-0 y luego a Atlético Concepción por 4-0. En los cuartos de final se cruzó con Boca, campeón metropolitano, en un partido que generó una enorme expectativa en la provincia.
El encuentro se disputó el 17 de diciembre de 1944 en la cancha de Atlético ante una multitud. Boca se puso en ventaja con goles de Alberto Lijé y Pío Corcuera, pero San Martín reaccionó en el segundo tiempo gracias a Ángel Aguilar y Rubén Baum, que llevaron el partido al empate. Sin definición por penales en aquella época, el reglamento establecía que avanzaría el equipo que hubiera ejecutado más córners. Así, el conjunto tucumano se clasificó con 11 contra 9. Luego, en semifinales, eliminó a Sarmiento de Resistencia tras igualar 1-1 con gol de Baum.
La consagración histórica
La final se disputó el 4 de marzo de 1945 ante 14.800 espectadores. San Martín golpeó rápido: Ricardo Juárez abrió el marcador a los cuatro minutos. Antes del descanso amplió “Lirio” Díaz, mientras que en el complemento Víctor Brandán marcó el tercero. El descuento de Raúl Micci para Newell’s no alcanzó para cambiar la historia. Con el 3-1 definitivo, el equipo tucumano levantó la Copa de la República y escribió una de las gestas más recordadas del deporte provincial, cuyo valor sigue creciendo con el paso del tiempo.