Se cumplen 81 años de la histórica consagración de San Martín en la Copa de la República

A 81 años de una de las páginas más grandes del fútbol tucumano, el recuerdo vuelve a tomar fuerza. El 4 de marzo de 1945, San Martín se consagró campeón de la Copa de la República, un torneo organizado por la AFA que buscaba enfrentar a los equipos del interior con los representantes del fútbol metropolitano. En la final, disputada contra Newell’s, el “Santo” se impuso por 3-1 y dejó una huella imborrable. Décadas más tarde, en 2013, la entidad madre del fútbol argentino reconoció oficialmente aquel título gracias a una gestión de la comisión directiva encabezada por Jorge Garber, y lo ubicó entre las competencias precursoras de la actual Copa Argentina.