Celeste Cid sorprendió en redes al revelar su inesperado nuevo hobby

La actriz compartió con sus seguidores su nuevo y sorpresivo pasatiempo en redes sociales y generó una ola de reacciones.

Hace 12 Min

Acostumbrada a mostrarse enfocada en la actuación, el estudio de libretos y la escritura, Celeste Cid volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez por un motivo completamente diferente. La actriz argentina contó que sumó un nuevo hobby a su vida diaria y dejó ver una faceta poco conocida: su incursión en el boxeo.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió imágenes de su primer entrenamiento y expresó con entusiasmo: “Creo haber encontrado un nuevo amor en mi vida”. La frase, acompañada por un emoji de guante de boxeo, dejó en claro que la experiencia fue más que positiva.

El boxeo, el nuevo desafío de Celeste Cid

Alejada momentáneamente de los sets y de la escritura, la actriz decidió apostar por una disciplina que combina técnica, resistencia y concentración. El boxeo no solo implica exigencia física, sino también enfoque mental, algo que parece haber conectado rápidamente con su estilo de vida.

En una de las imágenes se la vio dentro de su auto, vestida con un look deportivo —musculosa negra y short blanco— levantando el pulgar en señal de aprobación. Además, sumó una cuota de humor al escribir: “Mi ascendente en Aries está muy feliz”, en referencia a su perfil astrológico.

Previamente, también había destacado el acompañamiento de sus entrenadores: “Estoy tranqui de profes”, señaló, evidenciando que se siente cómoda y contenida en esta nueva etapa.

Más que ejercicio: disciplina y conexión cuerpo-mente

El boxeo exige coordinación, agilidad y constancia. No se trata solo de golpear una bolsa: requiere técnica, precisión y disciplina. Todo indica que Celeste Cid no lo tomó como algo pasajero, sino como un compromiso real con su bienestar físico y emocional.

Entre los principales beneficios de esta disciplina se encuentran:

Mejora de la resistencia cardiovascular

Liberación de tensiones y estrés

Fortalecimiento muscular

Mayor seguridad personal

Conexión entre cuerpo y mente

Para alguien acostumbrada a explorar emociones desde el arte, el boxeo puede convertirse en una herramienta complementaria para canalizar energía y mantenerse en equilibrio.

Una nueva etapa para Celeste Cid

Lejos de la actuación y la escritura —sus grandes pasiones—, Celeste Cid dejó en claro que está abierta a explorar nuevos caminos. Su incursión en el boxeo no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también mostró una versión distinta de la actriz: activa, desafiante y enfocada en superarse.

Así, la artista demostró que siempre es posible reinventarse, sumar hábitos saludables y encontrar nuevas formas de bienestar. Y, según sus propias palabras, este podría ser apenas el comienzo de “un nuevo amor”.

