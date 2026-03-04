San Martín sumó otra baja en el plantel: Yllana deberá rearmar el equipo en medio del parate

Dentro de las noticias positivas, Elías López ya trabaja a la par del grupo luego de superar una distensión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. El lateral derecho quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico y amplía las variantes defensivas. En esa misma línea, Nahuel Gallardo también se entrena con normalidad junto al resto del plantel tras dejar atrás un esguince severo en el tobillo izquierdo, por lo que su regreso a la lista de convocados podría darse en los próximos compromisos.