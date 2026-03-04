Secciones
San Martín sumó otra baja en el plantel: Yllana deberá rearmar el equipo en medio del parate

Santiago Briñone se lesionó tras una dividida en el empate contra Deportivo Maipú y será baja al menos tres semanas. Los detalles.

Andrés Yllana volvió a sumar un nuevo contratiempo en el plantel de San Martín. En las últimas horas se confirmó que Santiago Briñone sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una dividida durante el empate 2-2 frente a Deportivo Maipú. El volante será baja por al menos tres semanas y en las próximas horas se realizará estudios para determinar con mayor precisión el grado de la lesión.

La situación se suma a otras ausencias que el cuerpo técnico viene afrontando en las últimas semanas. Matías “Caco” García sufrió un desgarro que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo, una baja sensible por su peso en la generación de juego y el equilibrio del equipo. 

Dentro de las noticias positivas, Elías López ya trabaja a la par del grupo luego de superar una distensión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. El lateral derecho quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico y amplía las variantes defensivas. En esa misma línea, Nahuel Gallardo también se entrena con normalidad junto al resto del plantel tras dejar atrás un esguince severo en el tobillo izquierdo, por lo que su regreso a la lista de convocados podría darse en los próximos compromisos.

¿Recupera soldados pensando en Nueva Chicago?

En ese contexto, el parate del fútbol argentino podría convertirse en una oportunidad para San Martín. El tiempo sin competencia le permitiría al cuerpo técnico recuperar futbolistas y llegar con más variantes al próximo compromiso. Mientras tanto, el plantel continúa trabajando en el complejo "Natalio Mirkin", donde Yllana busca rearmar el equipo mientras espera que varios de los lesionados puedan volver a estar a disposición.

