El plantel de San Martín opinó sobre el parate del fútbol argentino: ¿cómo afecta la suspensión?

En el caso de San Martín, la pausa aparece como una oportunidad para ajustar detalles. “Venimos muy bien en el torneo y estamos tratando de corregir algunas cosas. Este parate nos va a servir para seguir trabajando en el esquema y en lo que nos pide el técnico”, explicó Cisnero. “Gracias a Dios este año me está tocando sumar muchos minutos, que es para lo que uno trabaja. Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y me da confianza”, aseguró.