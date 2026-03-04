Se realizó la firma del convenio del Seguro Escolar para las instituciones dependientes del Ministerio de Educación

Tras la firma, el CPN Norry destacó que este convenio es “una muestra más de la articulación estatal, con el fin de solucionar la problemática educativa en materia de prevención y cobertura en todo la provincia, especialmente en el interior”. Asimismo, remarcó que en estos encuentros se profundiza el diálogo para seguir proyectando trabajos mancomunados, en referencia a la posibilidad de que en un futuro “Caja Popular de Ahorros pueda poner a disposición su tráiler sanitario para las actividades que el Siprosa lo requiera, asumiendo en conjunto el mantenimiento técnico del mismo”.