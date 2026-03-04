Secciones
Se realizó la firma del convenio del Seguro Escolar para las instituciones dependientes del Ministerio de Educación

Mediante un trabajo en conjunto entre Caja Popular de Ahorros y los Ministerios de Salud y Educación, más de 322.000 alumnos cuentan con cobertura de salud durante el ciclo lectivo 2026.

En el día de la fecha, el Interventor de Caja Popular de Ahorros, CPN Guillermo Norry; el Sub Interventor de Caja Popular de Ahorros, Dr. Antonio Bustamante; la Ministra de Educación, Prof. Susana Montaldo; y el Ministro de Salud Pública. Dr. Luis Medina Ruiz. firmaron el convenio que efectiviza la implementación, por tercer año consecutivo, del Seguro Escolar.

Dicho programa forma parte de la política de Estado asumida por el Gobierno de Tucumán, de garantizar educación y salud en toda la provincia. Cabe destacar que el seguro es proporcionado por Caja Popular de Ahorros, mediante el equipamiento y las instalaciones con las que cuenta el Siprosa, a todas aquellas instituciones públicas dependientes de la cartera de Educación.

Tras la firma, el CPN Norry destacó que este convenio es “una muestra más de la articulación estatal, con el fin de solucionar la problemática educativa en materia de prevención y cobertura en todo la provincia, especialmente en el interior”. Asimismo, remarcó que en estos encuentros se profundiza el diálogo para seguir proyectando trabajos mancomunados, en referencia a la posibilidad de que en un futuro “Caja Popular de Ahorros pueda poner a disposición su tráiler sanitario para las actividades que el Siprosa lo requiera, asumiendo en conjunto el mantenimiento técnico del mismo”.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánCaja Popular de Ahorros de TucumánMinisterio de Educación de TucumánMinisterio de Salud Pública de TucumánSalud Pública
