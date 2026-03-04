Salarios y jubilaciones arrancan 2026 en baja, en medio de la crisis de empleo

La inflación se aceleró al 2,9%, máximo de 10 meses, y que las estimaciones para febrero lejos están de ser alentadoras. La mayoría de las consultoras privadas pronosticó un alza promedio de entre 2,8% y 3%, impulsada por los aumentos en las tarifas energéticas, en el transporte público y en carnes. Esto refleja las dificultades del equipo económico para profundizar el sendero de desinflación que había logrado.