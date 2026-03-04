El géiser ácido más grande del mundo erupcionó tras años de inactividad: ¿qué es y cómo se forma?

La fuente térmica entró en erupción con frecuencia a finales de la mitad del siglo XX, y las plataformas de observación y los bancos permitían a los visitantes acercarse más al sitio que a cualquier otro géiser del predio. En la década de 1970, el fenómeno se activaba cada 40 a 80 minutos, y en el periodo de los 80 y 90, los estallidos podían durar hasta 90 minutos y alcanzar una altura de hasta 23 metros. En ocasiones, las erupciones eran incluso horizontales, empapando a los turistas con agua tibia. A principios de los años 2000, la actividad comenzó a disminuir y se volvió mucho menos frecuente a medida que bajaban las temperaturas.