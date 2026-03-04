Secciones
El géiser ácido más grande del mundo erupcionó tras años de inactividad: ¿qué es y cómo se forma?

El gigante lanzador de agua hervida a temperaturas extremas registró actividad en la región de Yellowstone.

El géiser Echinus en el Parque Nacional de Yellowstone se encuentra en una de las regiones más cálidas y dinámicas del parque. Calvo/VWPics/Universal Images Group vía Getty Images/Popular Science El géiser Echinus en el Parque Nacional de Yellowstone se encuentra en una de las regiones más cálidas y dinámicas del parque. Calvo/VWPics/Universal Images Group vía Getty Images/Popular Science
Por Luisina Acosta Hace 16 Min

En el mundo, un fenómeno mortífero volvió a despertar. Tras años de inactividad y silencio, el géiser ácido más grande del planeta se reactivó tras dar su último hálito de vida hace seis años en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Echinus, una rara fuente termal encargada de lanzar vapor y gases, parece haber regresado a su actividad normal.

El Parque Nacional Yellowstone anunció formalmente este lunes el retorno de uno de sus monumentos naturales más emblemáticos. Esta vertiente, ubicada en la parte posterior de la Cuenca del Géiser Norris, posee un impresionante tamaño de unos 20 metros de ancho que le otorgó relevancia por ser una de las zonas más calientes y dinámicas de la reserva natural.

El parque Yellowstone anunció el regreso del gigante 

De acuerdo con el comunicado oficial, la reactivación de Echinus ocurrió a principios de febrero, aunque el anuncio de su consolidación se realizó este lunes. Este año marca la primera erupción del monumento hídrico desde 2020. Según un informe de Popular Science, la superficie del géiser se agitó y comenzó a liberar más agua por el canal de escorrentía. A partir del 16 de febrero, las eyecciones comenzaron a repetirse cada dos a cinco horas, con una duración de entre dos y tres minutos, y los niveles de caudal alcanzaron entre 6 y 9 metros de elevación. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) afirma que este patrón se asemeja al de 2017.

La fuente térmica entró en erupción con frecuencia a finales de la mitad del siglo XX, y las plataformas de observación y los bancos permitían a los visitantes acercarse más al sitio que a cualquier otro géiser del predio. En la década de 1970, el fenómeno se activaba cada 40 a 80 minutos, y en el periodo de los 80 y 90, los estallidos podían durar hasta 90 minutos y alcanzar una altura de hasta 23 metros. En ocasiones, las erupciones eran incluso horizontales, empapando a los turistas con agua tibia. A principios de los años 2000, la actividad comenzó a disminuir y se volvió mucho menos frecuente a medida que bajaban las temperaturas.

Características de Echinus, el geíser ácido más grande del mundo

El géiser cobró vida en otoño de 2017. Del 18 de octubre al 10 de noviembre de aquel año, entró en erupción de forma constante, aproximadamente cada dos o tres horas. Posteriormente, la actividad se detuvo con una sola erupción en enero de 2018 y 2019, y dos en diciembre de 2020.

La piscina de la formación tiene unos 20 metros de ancho. Dado que el ácido no está concentrado, no es particularmente peligroso y el USGS afirma que tiene una acidez similar a la del jugo de naranja o el vinagre. Sin embargo, la temperatura del agua puede alcanzar más de 93 °C, por lo que se recomienda precaución a los visitantes. La cuenca de Norris también alberga el géiser activo más alto del planeta: el Steamboat.

