El mito de gobierno mileísta y su inspiración en el justicialismo

A partir de lo esbozado por el presidente en su discurso, “mitológicamente” su gobierno se encuentra asentado sobre tres principios: la noción clásica de justicia; la eficiencia económica y el utilitarismo político. Lo interesante de estos tres pilares, es que representan un paralelismo contrapuesto a las tres banderas tradicionales del justicialismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, dato que no es menor, en un gobierno como el de Milei que gestiona muy bien la comunicación política, si se tiene en cuenta la fortaleza que en ese mismo sentido supo mostrar la formulación de Juan Domingo Perón, condensada en la llamada “doctrina justicialista” que perdura hasta los tiempos actuales.