El arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco apunta a volver al fútbol: "Dependo de mi evolución"

La rápida intervención del cuerpo médico fue clave. Nievas fue reanimado con un desfibrilador y posteriormente trasladado para recibir atención especializada. Tras ese episodio crítico, el futbolista debió atravesar dos intervenciones de alta complejidad que marcaron el inicio de un largo proceso de recuperación. Hoy, varios meses después del susto, el arquero atraviesa la etapa final de los controles médicos y se muestra optimista respecto a su evolución.