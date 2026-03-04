El arquero de Deportivo Madryn que sufrió un paro cardíaco apunta a volver al fútbol: "Dependo de mi evolución"
Mauricio Nievas, de 27 años, atraviesa la etapa final de su recuperación tras el paro cardiorrespiratorio que sufrió en enero durante una práctica. Fue operado dos veces y hoy prioriza su salud, aunque mantiene la ilusión de regresar a las canchas.
El 9 de enero de 2026 quedó marcado para siempre en la vida de Mauricio Nievas. Ese día, durante un entrenamiento de pretemporada de Deportivo Madryn, el arquero de 27 años sufrió un paro cardiorrespiratorio que puso en riesgo su vida y generó una enorme preocupación en el ambiente del fútbol.
La rápida intervención del cuerpo médico fue clave. Nievas fue reanimado con un desfibrilador y posteriormente trasladado para recibir atención especializada. Tras ese episodio crítico, el futbolista debió atravesar dos intervenciones de alta complejidad que marcaron el inicio de un largo proceso de recuperación. Hoy, varios meses después del susto, el arquero atraviesa la etapa final de los controles médicos y se muestra optimista respecto a su evolución.
“Estoy en la etapa final de controles médicos”, contó Nievas al referirse a su situación actual, en la que continúa bajo seguimiento de especialistas para evaluar su progreso y determinar los próximos pasos.
Sin embargo, el proceso de recuperación todavía presenta algunas limitaciones físicas. El propio futbolista explicó que aún arrastra consecuencias de las operaciones que condicionan su movilidad cotidiana.
“En movilidad todavía me cuesta. Cuando salgo de la ducha le pido a mi mamá o a mi hermano que me den una mano para secarme la espalda”, relató, al describir algunas de las dificultades que enfrenta en esta etapa.
El episodio que sufrió durante la práctica quedó prácticamente fuera de su memoria. Nievas reconoció que no recuerda el momento exacto en el que ocurrió el paro cardiorrespiratorio.
“Los primeros recuerdos que se me vienen a la cabeza son de ese mismo día por la noche, cuando recibí la visita de mis compañeros y allegados”, explicó.
Durante su recuperación, el arquero también debió enfrentar el impacto de dos operaciones muy delicadas. Una de ellas fue una cirugía a corazón abierto y la otra consistió en la colocación de un desfibrilador implantable, un dispositivo que deberá acompañarlo durante toda su vida.
“Tuve dos operaciones: una a corazón abierto y en la otra me pusieron un desfibrilador, que lo voy a tener que usar el resto de mi carrera y de mi vida”, contó.
Los médicos todavía buscan determinar con precisión la causa del episodio. Según explicó el propio futbolista, existe la posibilidad de que el problema haya sido de origen congénito y que no haya sido detectado en los estudios previos.
“Hablé con el cirujano y me explicó sobre la posibilidad de que sea un problema de nacimiento que yo no conocía y que no salió en los estudios”, señaló.
A pesar del duro proceso que atravesó, Nievas no pierde de vista su objetivo: volver a jugar al fútbol. Sin embargo, tiene claro que la prioridad en este momento es su bienestar y una recuperación completa.
“Tengo muchas ganas de volver a la cancha y jugar, pero hoy le doy prioridad a mi salud y a la recuperación para estar al 100%, volver tranquilo y después poder disfrutar de este deporte”, afirmó.
El arquero mantiene la esperanza de regresar a la actividad profesional si la evolución médica continúa siendo favorable.
“Si sigue todo como hasta ahora, puedo volver a jugar tranquilamente”, expresó, aunque aclaró que la decisión final dependerá de cómo avance su recuperación en los próximos meses.
Durante este proceso, el respaldo de su entorno fue fundamental. Familiares, compañeros y personas del ambiente del fútbol se acercaron para brindarle apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.
Entre los gestos que más lo emocionaron, Nievas recordó el mensaje que recibió de un futbolista con amplia trayectoria en el fútbol argentino.
“Me puso muy contento recibir un mensaje de Julio Buffarini. Que se haya preocupado me hizo bien”, contó.
Mientras continúa con los controles médicos y avanza paso a paso en su recuperación, el arquero de Deportivo Madryn intenta volver a la normalidad después de una experiencia que pudo haber tenido consecuencias irreversibles. Hoy, su principal objetivo es recuperar la salud y, si todo evoluciona como espera, volver a hacer lo que más le gusta: atajar dentro de una cancha.