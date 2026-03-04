Secciones
Cartas de lectores: sin vergüenza
Con el último gobierno, los argentinos logramos a ser el hazmerreír de una buena parte del mundo. Ahora, a juzgar por lo publicado recientemente en internet por un sitio especializado en comercio internacional y geopolítica, nos ganamos el título de sinvergüenzas contrabandistas por intentar vender a China 300.000 toneladas de soja que en realidad era un envío de EE.UU. Ocurre que China analizó de inmediato las características del producto y en seguida determinó que el origen de la carga no era de Argentina y debería devolverse. Hasta ahora nadie explicó el costo de la aventura. La maniobra se explica porque debido a que EE.UU. había castigado las importaciones de productos chinos con aranceles abusivos, el gobierno chino decidió no comprar soja a EE.UU. Sin embargo, Trump, con la astucia que lo caracteriza, congenió con Milei que la carga pasara por nuestro país y la entrega se hiciera desde Argentina. Era infantil pensar que el gobierno chino no se daría cuenta del origen de la soja, porque tienen muy determinadas las características del producto y pueden conocer de inmediato su procedencia. Saben muy bien el origen de las que ingresan de EE.UU, de Brasil o de Argentina, porque ciertos aminoácidos son diferentes y el origen puede determinarse de inmediato. En estos momentos en que el mundo está muy complicado, vale rescatar los aciertos de la presidenta de México, quien supo ordenar en poco tiempo la macro y la microeconomía, rodeándose de los más capaces en cada área. Si llama la atención la inteligencia puesta en juego, tener presente que se trata de una persona muy instruida, educada en ciencias exactas y con título de Física. Muy diferente a funcionarios improvisados que proceden de la politiquería. Obviamente, se trata de alguien con una experticia muy difícil de encontrar entre los políticos que nos gobiernan, cuya mayoría carece de preparación. Sin embargo, les sobra astucia para obtener beneficios personales con sus cargos.

Humberto Hugo D’Andrea                    

hdandrea95@gmail.com


