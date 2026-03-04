Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: convulsión mundial
Hace 4 Hs

El reciente asesinato del ayatola Ali Jamenei podría cambiar definitivamente Medio Oriente, sin embargo, los siguientes meses serán de extrema convulsión. La caída de quien gobernó durante 37 años uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo no es un hecho que pueda pasar inadvertido en el planeta y, menos aun cuando se trataba del líder supremo de un régimen teocrático. ¿Pero, qué nos espera a los habitantes del mundo para los próximos meses? En lo inmediato ya se están viendo algunas consecuencias como el bloqueó del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo crudo que se comercializa en el mundo, y los ataques con drones y misiles a los países aliados de Estados Unidos en la zona, lo que llevará a la suba del petróleo y sus derivados. Además, Irán ya ha declarado 40 días de luto oficial, en los que el régimen intentará convertir a Jamenei en un mártir. Finalmente, deberíamos esperar de organizaciones y personas allegadas al régimen iraní, ataques e intentos de atentados a las dependencias norteamericanas y sus aliados en todo el planeta. Sin embargo y al mismo tiempo, deberemos estar atentos a lo que ocurra en Irán ya que podrían darse situaciones en que los ciudadanos intenten recuperar sus libertades individuales o, incluso, que por la suma de descontentos ocurra una contrarrevolución que reinstaure una verdadera monarquía constitucional con los descendientes del sha Mohammad Reza Pahlevi.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta
1

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible
2

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

Nuevos frentes se abren tras un fin de semana dramático para Medio Oriente
3

Nuevos frentes se abren tras un fin de semana dramático para Medio Oriente

Cuba detiene a 10 panameños por actos de “subversión”
4

Cuba detiene a 10 panameños por actos de “subversión”

Francia sumará ojivas e invita a Europa a hacer lo mismo
5

Francia sumará ojivas e invita a Europa a hacer lo mismo

Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”
6

Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”

Más Noticias
Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

Fue aprehendido por fingir ser policía

Fue aprehendido por fingir ser policía

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

Comentarios