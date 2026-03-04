Cartas de lectores: convulsión mundial

El reciente asesinato del ayatola Ali Jamenei podría cambiar definitivamente Medio Oriente, sin embargo, los siguientes meses serán de extrema convulsión. La caída de quien gobernó durante 37 años uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo no es un hecho que pueda pasar inadvertido en el planeta y, menos aun cuando se trataba del líder supremo de un régimen teocrático. ¿Pero, qué nos espera a los habitantes del mundo para los próximos meses? En lo inmediato ya se están viendo algunas consecuencias como el bloqueó del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo crudo que se comercializa en el mundo, y los ataques con drones y misiles a los países aliados de Estados Unidos en la zona, lo que llevará a la suba del petróleo y sus derivados. Además, Irán ya ha declarado 40 días de luto oficial, en los que el régimen intentará convertir a Jamenei en un mártir. Finalmente, deberíamos esperar de organizaciones y personas allegadas al régimen iraní, ataques e intentos de atentados a las dependencias norteamericanas y sus aliados en todo el planeta. Sin embargo y al mismo tiempo, deberemos estar atentos a lo que ocurra en Irán ya que podrían darse situaciones en que los ciudadanos intenten recuperar sus libertades individuales o, incluso, que por la suma de descontentos ocurra una contrarrevolución que reinstaure una verdadera monarquía constitucional con los descendientes del sha Mohammad Reza Pahlevi.