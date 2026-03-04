Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: guerra y combustibles
Hace 4 Hs

El conflicto entre Estados Unidos e Irán puede parecer lejano, pero sus consecuencias económicas no lo son. Cada escalada en Medio Oriente presiona el precio internacional del petróleo, y cuando el barril sube, el efecto termina sintiéndose en los surtidores argentinos. El problema es que el país ya arrastra aumentos sostenidos en los combustibles, muy por encima del crecimiento de los salarios. En una economía frágil, donde el transporte impacta directamente en alimentos, producción y servicios, un shock externo puede acelerar la inflación y profundizar la pérdida de poder adquisitivo. La gravedad no está solo en la guerra, sino en cómo se la enfrenta puertas adentro. Si cada suba internacional se traslada automáticamente al mercado local, el costo lo volverán a pagar los mismos de siempre: trabajadores y sectores productivos. Porque cuando el combustible aumenta, no se encarece solo el tanque. Se encarece la vida cotidiana.

Williams Rodrigo Fanlo                                  

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta
1

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible
2

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

Nuevos frentes se abren tras un fin de semana dramático para Medio Oriente
3

Nuevos frentes se abren tras un fin de semana dramático para Medio Oriente

Cuba detiene a 10 panameños por actos de “subversión”
4

Cuba detiene a 10 panameños por actos de “subversión”

Francia sumará ojivas e invita a Europa a hacer lo mismo
5

Francia sumará ojivas e invita a Europa a hacer lo mismo

Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”
6

Un funeral rodeado de fusiles en Guadalajara: el Ejército custodia el velorio del “Mencho”

Más Noticias
Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

Paraguas, el accesorio ineludible ante la tormenta: datos, precios, estadísticas y otras curiosidades

Fue aprehendido por fingir ser policía

Fue aprehendido por fingir ser policía

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Tucumán

Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

Comentarios