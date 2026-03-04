Secciones
La estética se une a la estrategia energética: llega a Tucumán la primera "Signature Experience" con Fernanda Barr
La estética se une a la estrategia energética: llega a Tucumán la primera Signature Experience con Fernanda Barr
El próximo sábado 7 de marzo, el Hotel Sheraton de Tucumán (Avda. Soldati y Haití) será el escenario de una propuesta disruptiva en el ámbito del desarrollo personal y la imagen: la primera edición de Signature Experience. El evento contará con la presencia estelar de Fernanda Barr, reconocida Magíster, Coach de Imagen y Gestora Cultural, quien presentará su innovador enfoque de "expansión consciente".

Organizado por el Sheraton y la productora "Tucumán, de Autor", este encuentro busca romper con la visión tradicional de la moda como algo superficial. Fernanda Barr propone, en cambio, utilizar la estética como una herramienta estratégica alineada a la energía personal.

"Cuando tu energía se ordena, tu presencia se expande", afirma Barr, cuyo método integra disciplinas como la colorimetría y la numerología para ayudar a las mujeres a conectar su imagen externa con su propósito más profundo.

La propuesta se completa con la presentación de 12 colecciones de moda de diseñadoras tucumanas, con productos a la venta. "Al final tendremos una original acción de despedida: las participantes protagonizarán una sesión de fotos profesional, empoderadas con los nuevos conocimientos y con un maquillaje perfecto", adelantó Fedora Viviana, de Sheraton Tucumán.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Lugar: Hotel Sheraton, San Miguel de Tucumán.

Temática: Alineación de imagen externa, propósito y estrategia energética. Diseño de moda y feria de compras.

Por inscripciones: WhatsApp - +54 9 381 223-6223

IG - @tucumandeautor

Esta jornada marca el inicio del ciclo Signature Experience, un proyecto de la Alianza Sheraton Tucumán y "Tucumán, de Autor" que busca traer a la provincia experiencias de alto impacto que fusionen profesionalismo, bienestar y herramientas de vanguardia para la mujer actual.

