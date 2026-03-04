La estética se une a la estrategia energética: llega a Tucumán la primera "Signature Experience" con Fernanda Barr

El próximo sábado 7 de marzo, el Hotel Sheraton de Tucumán (Avda. Soldati y Haití) será el escenario de una propuesta disruptiva en el ámbito del desarrollo personal y la imagen: la primera edición de Signature Experience. El evento contará con la presencia estelar de Fernanda Barr, reconocida Magíster, Coach de Imagen y Gestora Cultural, quien presentará su innovador enfoque de "expansión consciente".