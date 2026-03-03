Di Carlo cargó a Boca y reflotó la polémica por el amateurismo: ¿Porqué es una "chicana" con poco sustento histórico?

El error conceptual de la "falta de reglas"

El punto más polémico de su postura es la afirmación de que el fútbol empezó a jugarse "con reglas" recién en el profesionalismo. Esta imprecisión histórica ignora casi cuarenta años de organización oficial: la actual Asociación del Fútbol Argentino se fundó en 1893 y, desde aquel primer torneo ganado por Lomas Athletic, se aplicaron los reglamentos internacionales de la IFAB con la misma rigurosidad que hoy (sin entrar en polémicas sobre los cambios de reglas sobre la marcha que aquejan al fútbol argentino en el presente).