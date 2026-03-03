Crisis industrial: advierten que “casi una docena de empresas” podrían cerrar y temen más despidos en Tucumán

Las señales de alarma crecieron en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Tucumán y en el sector privado en las últimas horas. El cierre de la empresa Panpack SA, tras 50 años de actividad, abrió un panorama complejo para los próximos meses en la provincia y encendió alertas sobre un posible impacto entre las compañías.
Así lo expresó el secretario general de la central obrera, Luis Diarte, quien advirtió que “día a día los compañeros están quedando sin trabajo” en la provincia, en medio de la crisis. “Me informan que cada vez más trabajadores van quedando sin empleo, además del cierre definitivo de empresas. Pronto la situación alcanzará a las alimenticias, las metalúrgicas y el comercio. La crisis se irá profundizando y también afectará a quienes tienen almacenes y kioscos, porque no habrá consumo”, sostuvo el referente gremial.
En la misma línea, el también titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) cuestionó la última reforma laboral aprobada en el Congreso nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei y apoyada por distintos mandatarios provinciales, entre ellos Osvaldo Jaldo.
“Hoy sí puedo decir que los trabajadores somos un número y objetos. Se perdió toda la sensibilidad social hacia la clase trabajadora”, enfatizó, poniendo el foco en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones por despidos, en la eliminación de las horas extras y en las vacaciones en cuotas, entre otras medidas.
En Buenos Aires
La preocupación por la situación de diversos sectores industriales llegó a la vez a Buenos Aires. Ayer, los representantes de las uniones industriales del norte se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidido por Martín Rappallini, y solicitaron el apoyo de la central empresarial para implementar medidas de aliento a la actividad industrial. En ese marco, se planteó que la región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, “exhibe el peor poder adquisitivo del país y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado privado”, según el comunicado oficial.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, advirtió que la situación del Norte Grande se agrava frente a un escenario macroeconómico adverso y a una competencia desigual con las importaciones, según lo definió, entre otras variables de la economía nacional.
En ese contexto, el directivo alertó que en los últimos días “casi una docena de empresas han cerrado sus puertas” en Tucumán. “Ya no pueden más”, manifestó el empresario, quien puso como ejemplo los casos de las textiles, Panpack SA y la firma Celusal, que “está con un gravísimo problema”. “Tenés una serie de empresas que está cayendo o al borde de caer”, enfatizó.
Los industriales locales reclamaron ante la UIA condiciones distintas. “Hoy, en realidad, la Argentina se divide en tres: la del sur, con Vaca Muerta; la del centro, que es el agro y algunas industrias; y la del Norte, que somos nosotros, que lamentablemente con el cierre de Panpack hoy se agrava la situación”, afirmó Rocchia Ferro.
El titular de la UIT destacó que los presidentes de las 10 provincias del Norte Grande le manifestaron a la UIA “nuestra preocupación por una serie de temas que son transversales a todo”. Entre los puntos centrales, remarcó la problemática de los certificados de origen: “No puede ser que declaren prendas a 10 centavos o declaren prendas claramente subfacturadas”.
Asimismo, mencionó la necesidad de una revisión de los costos energéticos. “El tema del gas y la electricidad: nosotros pagamos el doble de lo que paga el centro o el sur. Así realmente nos cuesta mucho mantener las empresas”, afirmó.
Al final cuestionó el esquema macroeconómico: “La importación indiscriminada está produciendo el cierre masivo de empresas. A eso se le suma el 50% o 60% de tasa de interés y un dólar planchado. Estamos subsidiando las importaciones y poniendo impuestos a las exportaciones con este tipo de dólar”.